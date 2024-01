Pogovoriti se moramo o Donaldu

V nadaljevanju preberite:

Po veliki prevladi Donalda Trumpa v republikanski Iowi se mnogi Američani počutijo kot Tilda Swinton v filmu Pogovoriti se moramo o Kevinu v vlogi matere mladeniča, s katerim je bilo že od rojstva nekaj srhljivo narobe. Polovici volivcev gredo lasje pokonci ob ponovnem vstajenju prejšnjega republikanskega predsednika, za katerega so mislili, da so ga že potolkli, a resnični svetovni demoni so drugje.