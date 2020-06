FOTO:Poklek in proti nebu dvignjena pest

Od rojstva se učimo uporabe svojega telesa ter interpretacij telesnega vedenja in gest znotraj svoje kulture in deloma tudi drugih kultur. Ista gesta ima lahko različne pomene ne le v različnih kulturah, ampak celo znotraj iste kulture, in četudi gesta izvedbeno ostaja ista, se s spremembo družbenih razmerij in konteksta njen pomen spremeni.Pred dvema letoma je Patience Akumu, kolumnistka Guardiana, spremljala polemiko o tem, ali je ugandska ženska ob srečanju z moškim, ki ga pozna, iz spoštovanja dolžna pred njim poklekniti, kar je sicer praksa mnogih afriških kultur. Mnenja o tem so bila med ugandskimi feministkami različna. ...