Pokojnine bodo postopno vse nižje

V nadaljevanju preberite:

Za pokojninsko reformo, ki je bila sprejeta nedavno, sicer težko rečemo, da gre za reformo. Država je s spremembami le nekoliko ublažila vpliv neugodnih demografskih gibanj, predvsem pa je zmanjšala vpliv popravkov pokojninske zakonodaje, ki jih je država v preteklih letih sprejela, da bi se prikupila volivcem.

Kaj prinaša pokojninska reforma?

Kdo bo na boljšem in za kako dolgo?

Kdo bo na slabšem?

Zakaj mora Slovenija sprejemati nove in nove pokojninske reforme?

Kdaj bo potrebna nova pokojninska reforma?