Pokojninski sistem za zavarovance, ne za banke in zavarovalnice

Upokojenci niso brezoblična množica

Glede na veliko tveganje, inflacijo in slabe pogoje ob predčasni prekinitvi zavarovanja odsvetujem vsakomur, da bi prostovoljno varčeval za pokojnino. Kdor ima denar, naj ga raje nalaga v zlato ali nepremičnine.



Sklad za aktivno življenje v starejših letih

Neodpustljiva narodna gospodarska škoda

Tehnični in družbeni razvoj čedalje nestrpneje silita, naj že enkrat nehamo pojmovati pokojnino kot vzdrževalnino za zadnje obdobje v čakalnici na smrt in jo končno začnemo dojemati kot podporo, ki starejšim omogoča, da še naprej aktivno sodelujejo v družbi.



Pokojnina ni vzdrževalnina



Neustavnost sistema

Upokojenci predstavljajo tisti del prebivalstva, ki prejema pokojnino. Zaradi tega jih država obravnava kot breme. Vendar ta populacija ni enotna, razlikuje se po osebnih lastnostih, družbenem položaju in interesih. Po upokojitvi bi eni radi še naprej delali, drugi ne, tretji pa za delo niso več sposobni. Vendar se politika v teh podobnostih z njimi ne ukvarja. Vso pozornost namenja vprašanju, kako vzdrževati to množico, ki iz leta v leto narašča.Pred osmimi leti je Delo objavilo moje razmišljanje o tem vprašanju pod naslovom Pokojninska reforma drugačne vrste. V njem sem prikazal takratni nemški sistem, ki je poleg obveznega pokojninskega zavarovanja poznal še štiri različice prostovoljnega pokojninskega varčevanja. Dve obliki, podprti z državno podporo (prostovoljno varčevanje za t. i. Riester Rente oz. za t. i. Ruerup Rente), poleg tega pa še posebno obliko varčevanja za pridobitev t. i. Betriebsrente (podjetniške pokojnine) in četrto možnost v obliki različnih življenjskih zavarovanj. Vse te oblike prostovoljnega varčevanja so se v Nemčiji pogosto izkazale za varčevalce neugodne, celo zelo neugodne – bodisi kot huda izguba bodisi kot nespremenljiv nizek donos.Te oblike so za prostovoljne varčevalce visoko tvegane zaradi dolge varčevalne dobe, inflacije, rigidne zakonske ureditve in formularnih pogodb. Po drugi strani pa so vsa prostovoljna pokojninska varčevanja dobičkonosna in varna za zavarovalnice in banke.Prostovoljna dodatna pokojninska varčevanja v Sloveniji so bolj ali manj kopija nemških vzorcev. Kot v Nemčiji si jih tudi pri nas lahko privoščijo samo tisti z nadpovprečnimi dohodki. Ta zavarovanja propagirajo banke in zavarovalnice ter na ves glas prepričujejo te kliente, kako je obvezno zavarovanje nevzdržno in kako slabo bodo živeli s pokojnino, ki jim jo bo izplačeval Zpiz.Glede na veliko tveganje, inflacijo in slabe pogoje ob predčasni prekinitvi zavarovanja odsvetujem vsakomur, da bi prostovoljno varčeval za pokojnino. Kdor ima denar, naj ga raje nalaga v zlato ali nepremičnine. Vsekakor je nujno, da v ustvarjalnih letih razmišljamo, kako bomo živeli na stare dni. Naš pokojninski sistem v današnji obliki ni vzdržen – o tem ni dvoma. Zato se je treba lotiti sistema, ne pa odpirati pip za vodo na mlin finančnemu in zavarovalniškemu lobiju.Odkar sem se v Delu javno oglasil, ne opazim nobenega napredka pri krepitvi vzdržnosti našega obveznega pokojninskega zavarovanja, še manj pa pri odpravi vedno večje razlike med ravnjo pokojnin in dvigom življenjskih stroškov. Ne morem se znebiti občutka, da je politika doslej obravnavala upokojence kot nebogljene, topoumne – da so bili zanimivi za Desus zgolj kot največje volilno telo v državi.Nekdanji predsednik stranke Desus se v dolgoletni politični karieri nikoli ni potegoval za ministra za delo, družino in socialne zadeve. Toliko o njegovi »zagretosti« za pravice upokojencev. Ne bi bilo pošteno, če ne bi omenil, da se je kot zunanji, okoljski oziroma obrambni minister od časa do časa, pogosto tik pred volitvami, pred tv-kamerami in mikrofoni zavzemal za povišico oz. poračun pokojnin. Kakšne zneske je priboril, so potem upokojenci videli na bančnem izpisku. Vse vlade so upokojence s svojimi ukrepi odrivale na rob družbe, a Desus zaradi tega ni nikoli protestno izstopil iz vlade.Za upokojence je pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ker je dodobra obremenjeno s področji, ki jih nosi v naslovu, se ne more še dodatno vsebinsko posvečati upokojencem, še manj pa prilagajanju pokojninskega sistema novim družbenim in gospodarskim razmeram.Tako so osnovni instituti pokojninskega sistema – pravni status upokojencev, pogoji za njihovo upokojevanje in možnosti za njihovo aktivnost po upokojitvi – v veliki meri samodejno prešli v domeno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), ki mu je kot državnemu, operativnemu zavarovalniškemu aparatu popolnoma tuj vidik, da bi bili upokojenci lahko tudi neizkoriščen ekonomski in družbeni potencial. Zpiz se v celoti posveča nalogam, za katere je ustanovljen: da skrbi za denarne prilive in za ustrezno gospodarjenje z njimi, da ureja upokojevanje in vodi evidenco upokojencev. Upokojenci so zanj osebki, ki so padli z življenjskega vrtiljaka v njegovo košaro, največji strošek, ki bremeni proračun – strošek, ki ga je treba držati pod nadzorom.Skoraj odveč je pripomba, da podobno gleda na upokojence tudi država. Skrajni čas je, da radikalno spremenimo pogled na upokojitev in upokojence in razširimo podlago za krepitev finančne vzdržnosti obveznega pokojninskega zavarovanja.Dokler bosta država in Zpiz obravnavala upokojence kot nebogljeno, stalno naraščajočo množico, ki pije kri gospodarstvu in družbi, ker čedalje bolj bremeni proračun, bo vsaka reforma pokojninskega sistema obsojena na neuspeh. Časi Bismarcka so minili. Država in Zpiz tega očitno ne dojemata. Niti drugod po svetu ni nič drugače.Tako od konca 19. stoletja do danes »reforme« složno krpajo vedno bolj preperelo srajco. Podaljševanje starosti kot osnovnega pogoja za pridobitev starostne pokojnine se ne da raztegovati v neskončnost. Prav tako ni mogoče poljubno povečevati prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Svet je preveč povezan. Gospodarstvo bo hitro postalo nekonkurenčno ali pa bo prisiljeno zaposlenim znižati plače pod raven, ki jim še omogoča človeka vredno preživetje. Skrajni čas je, da zbrišemo debelo ločnico med aktivnimi zaposlenimi in pasivnimi upokojenci.Danes že dolgo ne živimo več v klasični industrijski družbi. Niti v tovarnah niso zaposleni več izpostavljeni težkemu fizičnemu naporu. Tako čedalje bolj trka na vrata Zpiza populacija, ki je izpolnila pogoje za upokojitev, a je še sposobna za ustvarjalno delo, ne vzdrži pa delovnega ritma v podjetjih in uradih niti ne premore psihične moči za prevzem tveganja in odgovornosti.Generacija v starosti med 60. in 70. letom potrebuje umirjeno življenje, ki ji ga narekujejo leta, poleg tega pa tudi varnost, ki jo potrebuje duševnost, zaznamovana z življenjskimi brazgotinami in pogosto še s kakšno odprto rano. Morda ti ljudje niso sposobni tako hitrih odzivov kakor mladi, premorejo pa zato modrost življenjskih in strokovnih izkušenj. Po upokojitvi se počutijo iztrgani iz življenja, samim sebi so odveč. Obrtnik bi rad delal še naprej, po novem brez hektike, morda bi se specializiral, kot si je že dolgo želel, morda bi vzel kakšnega vajenca v uk, ostal bi v združenju obrtnikov, spremljal razvoj. Njegova delavnica ne bi samevala in skupaj z njim, upokojencem, tonila v brezčasje pokojnih.Podobno je z upokojenci drugih profilov, ki bi radi po upokojitvi še delali in se zaradi tega nočejo – v resnici pa ne morejo – odpovedati pokojnini, saj se jim na starost življenjski stroški povečujejo zaradi čedalje večje telesne in psihične občutljivosti. Pri tem je posebej pomembno, da bi predstavljalo delo brez kakršnihkoli administrativnih omejitev po upokojitvi pomemben korak naprej v procesu aktivnega tretjega življenjskega obdobja, korak bliže h globalnemu toku informacijskih družb, ki omogočajo delo od doma.Upokojitev in pokojnina bi dobili drugačen predznak, aktivno življenje bi se nadaljevalo s podporo sklada za aktivno življenje v starejših letih (kot bi po novem imenovali pokojninski sklad in pokojnino). Ta sklad bi se naprej polnil, saj bi delovno aktivni upokojenci plačevali vse prispevke od svojega zaslužka. (V pojasnilo: upokojenci, ki ne bi mogli več delati ali pa jim ne bi bilo do dela, bi seveda prejemali pokojnino kakor doslej, vendar iz veliko bolj kapitalsko vzdržnega sklada – glede na realno predvidevanje, da bi se po predlagani ureditvi veliko upokojencev odločilo za delo po upokojitvi.)Zastavlja se tudi vprašanje, zakaj ne bi predpisali prispevka v pokojninski (in zdravstveni?) sklad tudi od širše palete dohodkov. To bi morala preučiti finančna uprava. Popolnoma nesprejemljive pa so davčne vzpodbude za prostovoljno pokojninsko varčevanje, s katerimi država posredno podpira zasebni finančni sektor, namesto da bi s temi olajšavami spodbujala vplačila višjih prispevkov naravnost v sklad obveznega pokojninskega zavarovanja oziroma po novem v »sklad za aktivno življenje v starejših letih«.Z davčnimi spodbudami za vplačila prispevkov v zasebni finančni sektor država briše ločnico med javnim in zasebnim kapitalom. Prihaja do mešanja, ki kot topla greda ustvarja ugodne razmere za korupcijo in pri katerem je javni sektor še vedno potegnil kratko. Da se razumemo, nihče nima nič proti prostovoljnemu varčevanju in zasebnemu finančnemu sektorju, ki se s tem ukvarja, le da je to njegov posel, njegov dohodek, njegov dobiček, njegovo tveganje – medtem ko je davkoplačevalski denar stvar prebivalstva (države) in javnega sektorja.Po drugi strani pa ne bi bilo nič narobe, ko bi zasebni sektor vlagal sredstva v javni sektor, v sklad obveznega pokojninskega zavarovanja, in s tem prispeval k njegovi vzdržnosti, seveda ob ustrezni dolgoročni, varni, nižji renditi, namesto da z davkoplačevalskim denarjem krepi svoje poslovanje. Glede na trenutni položaj, ko banke celo plačujejo odškodnino, da parkirajo svoj denar pri Evropski centralni banki, ker ne najdejo naložb, bi bila to ekonomsko priporočljiva alternativa, tako za banke kot za narodno gospodarstvo.Na tem mestu ni mogoče obširneje predstaviti koncepta za prehod s sedanjega birokratskega pokojninskega sistema na sistem, ki bi bil bolj prožen in prilagojen novim razmeram v tehnično visoko razviti informacijski družbi (posredovanje in organizacija dela za upokojence, porast naložb iz prihrankov upokojencev, pravi zagon medgeneracijskega sodelovanja ipd.). Lahko bi samo poudaril, da zahtevajo novi časi aktivnost, angažma ustvarjalnih potencialov čim več pripadnikov določene skupnosti. Zato povzroča z vidika družbenega razvoja vsakršno omejevanje dela, še posebej pa za upokojence, neodpustljivo narodnogospodarsko škodo.Poglavje zase sta demografski sklad in dolgoročna oskrba. Tu ne gre za pokojninsko zavarovanje, marveč za vprašanje dolgoročne oskrbe in nege slabotnih in bolnih starostnikov. V Nemčiji so ga posebej uredili z obveznim prispevkom za nego ostarelih. Samo humana dolgoročna oskrba je prava pomoč. Zato mora družbena skupnost v prvi vrsti omogočiti starostnikom življenje doma, ne le s finančno pomočjo, ampak tudi z liberalno obravnavo oseb, ki sodelujejo pri domači oskrbi. Za starostnike, pri katerih ni pogojev za domačo oskrbo, pa mora družba zagotoviti dovolj prostora v ustreznih domovih za starostnike.Glede na povedano lahko ugotovimo, da nas tehnični in družbeni razvoj čedalje nestrpneje silita, naj že enkrat nehamo pojmovati pokojnino kot vzdrževalnino za zadnje obdobje v čakalnici na smrt in jo končno začnemo dojemati kot podporo, ki starejšim omogoča, da še naprej aktivno sodelujejo v družbi. Zpiz se kot birokratski aparat ves čas temu nepopustljivo upira.Njegovi argumenti so marsikdaj naravnost bizarni, kot je na primer ta, da se ljudje upokojujejo, ker niso več sposobni za delo. Potemtakem naj bi bil vsak pretendent za upokojitev dolžan predložiti Zpizu zdravniško spričevalo, da ni več sposoben delati. Če je sposoben, četudi je star 90 ali 100 let, potemtakem ne izpolnjuje osnovnega pogoja za upokojitev.Zpiz celo uradno objavlja to stališče na svoji spletni strani Moj eZPIZ, in sicer v uvodu: »Poleg izpolnjevanja pogojev dopolnjene pokojninske dobe in določene starosti je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do pokojnine tudi prenehanje obveznega zavarovanja.« Navedeno pomeni, da je v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji ves čas od vzpostavitve sistema vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja kakršnegakoli dela ali dejavnosti in hkratnega uživanja pravice do pokojnine, razen tistih, ki jih zakon izrecno dovoljuje.Dela, ki jih zakon izrecno dovoljuje, in pogoji, ob katerih jih dovoljuje, so prav tako objavljeni na spletni strani v poglavju upokojenci in hkratno opravljanje dela ali dejavnosti. Kdor bo bral ta birokratska določila, bo boleče občutil, kako Zpiz obravnava upokojence. Od kod si sploh jemlje pravico do takega diktatorskega pogojevanja? In predvsem: kaj ima od tega?A življenje je že zdavnaj povozilo Zpiz. Internet, delo od doma, projektno delo, robotske storitve na daljavo pa tudi avdio- in videokonferenca omogočajo povsem nov način fleksibilnega dela, ki nima veliko skupnega z rednim delom za določen ali nedoločen čas. Upokojenci se lahko danes svobodno vključujejo in povezujejo s sodelavci na različnih celinah in s svojim prispevkom pridobivajo ustrezen dohodek. Ne poznam določbe, po kateri bi jim Zpiz zaradi tega lahko zmanjšal ali ukinil pokojnino. Niti še nisem slišal za primer, da bi zmanjšal ali ukinil pokojnino nekomu, ki piše kolumne v časopisih, s katerimi redno zasluži. Zpiz je torej očitno usmeril svoje topove na upokojence, ki ne delajo intelektualno in se v svetu novih tehnologij ne znajdejo, a si želijo po upokojitvi ostati aktivni in opravljati rutinska ali obrtniška dela, največkrat zaradi nujnega dodatnega dohodka. Zakaj jim Zpiz to prepoveduje? Kaj ima od tega?Z določbami o omejevanju dela upokojencev država in Zpiz že vsa leta grobo kršita ustavo. Njen 49. člen namreč določa: »Zagotovljena je svoboda dela.« Glede na to ustavno načelo je tudi določba 7. člena novele zakona o urejanju trga dela jasna kršitev 3. odstavka 15. člena ustave (uresničevanje in omejevanje pravic), ki se glasi: »Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.«To pomeni, da so neustavne vse določbe, ki upokojencem omejujejo delo (za katero izpolnjujejo pogoje) in jim zaradi njihove delovne aktivnosti zmanjšujejo pokojnino. Prav tako so neustavne vse omejitve, ki se nanašajo na to, da podjetja ali zavode vodijo upokojenci, in na nadaljevanje dela upokojenih obrtnikov. Po ustavi je zagotovljena svoboda dela. Nihče nima pravice upokojencem jemati ali reducirati pokojnine kot pridobljene pravice na podlagi dolgoletno vplačanih prispevkov.O tem je ustavno sodišče zavzelo nedvoumno stališče v odločbi (na pobudo pooblaščenih investicijskih družb Arkada ena, d. d., Ljubljana in drugih), v kateri ugotavlja, da je prepoved retroaktivnega poseganja v pridobljene pravice v bistvu tisti del vsake od (pridobljenih) pravic, ki ima ustavno naravo. Pridobljene pravice namreč niso nujno le ustavne pravice ali svoboščine, temveč so lahko še druge pravice, med njimi tudi premoženjskopravne. Prepoved retroaktivnega poseganja v take pravice pa je ustavne narave. V tem smislu tudi pridobljene pravice, ki same po sebi nimajo ustavnega ranga, uživajo varstvo kot človekove pravice in temeljne svoboščine. Vendar tudi te ne uživajo varstva absolutno. Vanje je mogoče posegati v skladu s tretjim odstavkom 15. člena ustave.Po slednjem je poseg v ustavno pravico dopusten, če prestane test sorazmernosti. Povsem nesporno je, da je odvzem ali znižanje pokojnine upokojencu, ki dela, poseg, ki ni sorazmeren, in da Zpiz s takšnim posegom grobo krši ustavo.Glede na to bom na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo, ali so v skladu z ustavo zgoraj navedene določbe zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ter zakona o urejanju trga dela. Vesel bom, če me bo pri tem podprla katera politična stranka.Boris Pasch Wallersberg, univ. dipl. iur., nekdanji član poslovodstev Ljubljanskih mlekarn in Luke Koper, diplomat v pokoju.