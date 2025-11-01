Pol leta pred volitvami: kako neenakost hrani skrajno desnico in fašizem

V nadaljevanju preberite:

Do državnozborskih volitev je še pol leta, nekateri vidni člani opozicije, kot sta Aleš Štrancar in Zvone Černač, pa so že začeli streljati na predsednika vlade Roberta Goloba – s topovi velikega kalibra. Za generacijo, ki sta ji druga svetovna vojna ter divjanje fašistov in nacistov po naši zemlji časovno še dokaj blizu, so primerjave predsednika vlade z Mussolinijem in Hitlerjem huda obtožba. Tega od treznih državljanov in odgovornih politikov ne bi pričakovali brez resne utemeljitve.

Kaže, da desnica spet uporablja taktiko 'ujemite tatu'. V Evropi se krepijo ultra desne stranke, kolikor že niso na oblasti. Evropski parlament je na pobudo nekaterih slovenskih poslancev sprejel resolucijo, ki kriminalizira protifašistični boj. Na obujanje fašizma opozarja tudi nedavno sprejeta deklaracija državnega zbora o vzponu skrajne desnice v Evropi. Zato se zdi na mestu nekaj premislekov o fašistih in fašizmu.