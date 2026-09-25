Poletje zaključujemo z dvojno številko Sobotne priloge

Dvojna številka Sobotne priloge, s katero zaključujemo poletje 2026, v ospredje postavlja pregrevanje planeta. Leta 2026 je bila Evropa mv plamenih. In leta 2026 so se pregreli tudi oceani. Ti predstavljajo približno 71 odstotkov zemeljske površine, preostalih 29 odstotkov zavzema kopno. Brez teh bi bile posledice podnebnih sprememb veliko hujše, kot so. Do zdaj so vsrkali okoli 90 odstotkov odvečne toplote, ki je nastala zaradi izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje, in približno tretjino izpustov ogljikovega dioksida, ki jih ustvari človeštvo. Vendar njihova sposobnost vpijanja toplote ni neomejena. Ceno plačujejo z upadanjem morske biodiverzitete. Učinki podnebnih sprememb so vidni, v reportaži ugotavlja Maja Prijatelj Videmšek, tudi v slovenskem delu Jadrana. Severni jadran je eno od najhitreje segrevajočih se morij.

Požari v Evropi so druga plat istega pojava, pregrevanja ozračja. Boštjan Videmšek je obiskal Grčijo, ki so ji med požari na pomoč priskočili gasilci iz več evropskih držav. »Ves čas smo v stanju polne pripravljenosti. Grški gasilci poleti nimamo družine,« je Videmšku povedal gasilski polkovnik Vasilis Bikas, pripadnik grške civilne zaščite in častnik za zvezo med grškimi gasilci in evropskimi gasilskimi enotami.

Kako se vrniti domov, ko doma ni več, se je v Siriji spraševal Aljaž Vrabec. »Kam lahko greš, ko je vse porušeno in zmleto v prah? Ko ni več domače kuhinje in otroške sobe, niti sosedov, prijateljev in ljubice? In niti najljubše kavarne, pekarne in mesnice? Ali pa je vrnitev domov vselej nekaj najlepšega, četudi med ruševine. Ker pravi dom nikoli niso zgolj stene, kavč ali postelja. Temveč tudi spomini na vonj domače kuhinje, objem in pogovor s tistimi, ki so se vrnili skupaj s tabo.« Vrabec je v Siriji obiskal palestinsko begunsko taborišče Jarmuk, ki leži v južnem predmestju Damaska.

Saša Vidmajer v kolumni analizira nemške razmere: »Nemčija se je v celotni povojni zgodovini uspešno upirala privlačnosti skrajne desnice. Nobena druga demokracija ni zgrajena na takšni sposobnosti kljubovanja političnim skrajnostim.« Leta 2026 so reči povsem drugačne. Skrajno desna stranka »AfD je povzročila najbolj dramatičen premik v političnem diskurzu po združitvi države leta 1990: postala je vseprisotna in zdaj narekuje miselnost drugih strank. Z véliko zmago v majhni deželi na vzhodu je postala množična, 'ljudska stranka'.«

Zorana Baković piše o pomembni obletnici, smrti Maa Zedonga. »Bilo je 9. septembra 1976, ko je veliki voditelj kitajskega naroda izdihnil dušo v prisotnosti svojega osebnega zdravnika Li Zhisuija, ki ga je držal za roko. Mnogo let pozneje je Li v svoji knjigi opisal strah in tesnobo, ko je dojel, da je 82-letni Mao izgubil bitko z boleznimi pljuč in srca, ki jih je dodatno oteževala še parkinsonova bolezen oziroma, kot to trdijo posamezni zgodovinarji, amiotrofična lateralna skleroza (ALS).«

Branko Soban je v Južni Afriki 25 let po smrti kirurga Christiaana Barnarda v Cape Townu obiskal Muzej srca, ki pripoveduje o prvi transplantaciji srca: »Nedelja, 3. decembra 1967. V zgodnjih jutranjih urah tega dne je mlado srce 25-letne Denise Darvall, ki je dan prej umrla v prometni nesreči, po pet ur dolgi operaciji znova začelo biti v prsih 53-letnega Louisa Washkanskega, trgovca z živili, ki se je še kot otrok priselil v Južno Afriko iz Kaunasa v Litvi …« piše Soban.

V pogovoru z Mihom Jenkom je Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investmenst ugotovil, da me moremo imeti slovenskega chatgptja, a lahko si postavimo cilj, da smo ena od najhitrejših držav EU pri uvajanju umetne inteligence. To je sicer enostavno povedati, a težje narediti. Izrazit odpor do sprememb je ovira za Slovenijo pri njenem gospodarskem in družbenem razvoju, je dejal sogovornik

Irena Štaudohar se je pogovarjala z britansko zgodovinarko Erin Maglaque, ki se v knjigi Presence (Prisotnost) sprašuje: kaj, če bi lahko zgodovino žensk brali z njihovih teles? Iz nosečnosti in poroda, krvavitev in splavov, spolne želje, dela, lakote, nespečnosti in sanj? V knjigi iz drobcev ohranjenih zapisov sestavlja skrito zgodovino ženskega telesa v Evropi zgodnjega novega veka. Kako so ženske občutile telo, česa so se bale, po čem so hrepenele in kako so razumele lastno željo?

Anja Intihar pa se je z zgodovinarko Marto Verginello pogovarjala o knjigi Women, Violence and Trauma in Wartime and Postwar Northeastern Adriatic (Ženske, nasilje in travme med vojno in po vojni na severovzhodnem Jadranu), ki je izšla pred kratkim v okviru projekta ERC Eirene. Marta Verginella je uredila knjigo, ki odpira vprašanja o spolu, spominu, nasilju, pričevanju in zgodovinskih posledicah vojn za posameznice in skupnosti. Iz preteklih izkušenj obravnave nasilja nad ženskami se lahko v sedanjosti učimo, da ne bi ponavljali istih napak.

Aleš Musar se kot njen nekdanji asistent spominja pred natanko sto leti rojene profesorice Aleksander Kornhauser Frazer.

Vesna Milek je v Londonu hodila po poteh Virginie Woolf. »Po naključju sem se znašla v Richmondu v Londonu. Poznala sem ga zaradi zgodovine Tudorjev, zaradi orjaškega parka, največjega med osmimi londonskimi, v obrisih sem poznala zgodbo, da sta Virginia Woolf in njen mož Leonard tu preživela eno od bolj ustvarjalnih obdobij in prav tam ustanovila tiskarno Hogarth Press.« V času, ko so v Evropi izdelovali bombe, sta Virginia Woolf in njen mož izdelovala knjige.

Katrina Cunder Reščič se je srečala z danskim chefom Ericom Kraghom Vildgaardom. Vodi restavracijo Jordnær, ki je med najbolj cenjenimi v Københavnu in ena od približno 160 na svetu s tremi Michelinovimi zvezdicami. Njegova pot je še zanimivejša od teh številk: od najstniških let je bil povezan s svetom uličnih tolp in mamil, iz katerega ga je iztrgala ženska, danes njegova žena in partnerka. Pravi, da se je pred desetimi leti znova rodil: »Kuhinja in kriminal sta pri meni dve strani istega ogledala.«

Kolumne za dvojno številko Sobotne priloge so prispevali še Janez Markeš, Esad Babačić, Nejc Pohar in Nejc Gole. V rubriki Portret tedna pa nastopa Jonas Sonnenschein, okoljski ekonomist in namestnik direktorice slovenske okoljske organizacije Umanotera. Sonnenschein