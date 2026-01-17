Političnost se vzpostavlja skozi prakso teles

Isabelle Schad zaznamuje večletno dosledno raziskovanje telesa, ne kot estetskega objekta, temveč kot žive materije, kot nosilca odnosov, procesov, zgodovine in političnosti. Njena koreografija izhaja iz telesnih praks, kot so aikido, šiacu in somatske tehnike, kar daje njenim delom občutek notranje artikuliranosti, preciznosti in obenem neizogibne mehkobe.

Eden od ključnih elementov ustvarjanja Isabelle Schad je skupnostno telo: skupina performerjev, ki deluje kot živ, dihajoč organizem. V projektih, kot je Collective Jumps (Kolektivni skoki), raziskuje, kako lahko gibanje postane način skupnega mišljenja, kako se posameznik zlije s kolektivom, vendar ne izgubi notranje avtonomije. Delo presega formalno estetiko in doseže polje političnosti – koreografija kot družbena praksa.

Isabelle Schad gradi predstave kot procese, ne kot spektakel. Strukture so pogosto modularne, ponavljajoče se, valovite. Gibi se razvijajo iz mikroskopskih impulzov, iz diha in notranjih tokov. Namesto pripovedovanja uporablja telesne logike, ki povabijo gledalca k počasnemu gledanju, subtilni percepciji. Da je telo material, ki ga je mogoče brati in razgrajevati, smo pred nekaj tedni med gostovanjem na ljubljanskem CoFestivalu videli tudi v njeni predstavi Študije brezmejnosti #2 – Golota in krajina.