Politik, s katerim bi šli na pivo

Donald Trump nikoli ni prav dostojen, pri žaljenju pa je še posebej navdahnjen, ko mu stvari lezejo iz rok. Če kdaj, je to močno občutil pred vmesnimi volitvami za senat in kongres. Z vso silo je napadel vse drugačne. Edini, ki jih ni nikoli žalil, so beli moški, ki volijo za republikansko stranko. Osrednja tarča je bil Abdul El-Sayed. »Če Abdul in demokrati zmagajo, bodo odprli vrata hordam džihadistov.« »Bil bi edini senator, ki bi moral skozi detektor kovin, preden bi mu dovolili v senat.« »Tukaj sem, da preprečim džihadističnemu članu Muslimanskih bratov, da postane ameriški senator.« »Džihadistični norec Mohamed.« »Komunistična zguba, ki sovraži Jude in Izrael.« Na lokalnih zborovanjih so Trumpu sledi republikanski podporniki. Toda El-Sayed je bil pripravljen. Udarce je vračal z ...