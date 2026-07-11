Politika se nam pokaže v najbolj izostreni luči, ko se razplamti boj za oblast. To je v času volitev in še posebej ob menjavi koalicije, kakor se je to zgodilo nedavno pri nas. Ni več uglajenosti in spoštovanja v komunikaciji, letijo psovke, rokavice so snete, udarci so neposredni in grobi. Po mnenju mnogih je to pravi obraz politike, od katere se je treba oddaljiti, če hočemo ohraniti osebno integriteto. Vendar je to prepoceni odgovor, ki pomeni, da politiko prepuščamo političnim karieristom, ki drvijo proti dnu nesprejemljivega, potem pa se pritožujemo nad posledicami odločitev, ki jih sprejemajo v našem imenu. Zato ostaja prizadevanje za moralno čisto politiko neobhodno, čeprav se pogosto izkaže kot naivno. Predvolilna kampanja in sestavljanje nove vlade naše politike torej nista ...