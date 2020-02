Politika kot religija: budni proti obžalovanja vrednim

Letos slavi 115. obletnico ena najpomembnejših socioloških knjig dvajsetega stoletja Protestantska etika in duh kapitalizma. Max Weber je v njej severnoevropski verski etiki pripisal zasluge za gospodarski in politični sistem, ki je Evropi in kasneje ZDA zagotovil prednosti pred drugimi. Danes najbrž vsi soglašamo, da je kapitalizem do nerazpoznavnosti spremenil svet, pa čeprav po prepričanju enih z nadvlado, neenakostjo in uničevanjem okolja, po veri drugih pa z zagotavljanjem gospodarskega razvoja in blaginje. Zdaj ponekod obračunava še z religijo, ki ga je pomagala ustvariti, v njegovi spremljevalki demokraciji pa potekajo ...