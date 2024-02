V nadaljevanju preberite:

Minilo je prek trideset let, da se je politična govorica izčistila do te jasnosti, ko lahko končno, odkrito in brez pridržkov govorimo o koaliciji med SD in SDS. Na podlagi poslovnih procesov prek političnih kanalov bi mogoče lahko tudi za nazaj odprto spregovorili o sklenjenem krogu tako ali drugače usmerjane politične tranzicije ali o pajdaški demokraciji v pajdaškem pluralizmu strank proporcionalnega videza in pod patronatom centra, imenovanega strici iz ozadja.