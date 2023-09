V nadaljevanju preberite:

Probleme v novem socialdemokratskem momentu Evrope in Slovenije imajo male stranke. Po Sloveniji je v veljavi proporcionalni volilni sistem in vendar politična realnost vseskozi učinkuje po logiki večinskega. Povrhu tega v Sloveniji že leta ne delujejo politični koncepti, temveč sprotne okoliščine, v zadnjem času celo besnenje narave, na drugi strani pa Janez Janša, ki na hrbtu nacionalnega kljuseta kot kakšen Martin Krpan »iz Trsta na Dunaj« tihotapi sol. Žrtve spontanega dvopolnega volilnega sistema so brez dvoma male stranke. Od teh, ki so preživele volitve, sta tu v prvi vrsti Levica in Nova Slovenija.