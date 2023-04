V nadaljevanju preberite:

Dušan Keber je v imenu iniciative Glas ljudstva podal nedvoumno in ostro kritiko dozdajšnjega interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Ta naj bi po Loredanovih načrtih deloval tudi kot stresni test zmogljivosti izvajalcev. Po preučitvi učinkov tega zakona naj bi bila po določenem času podana osnova za postavitev pravega sistema in Keber je povedal: »Potrdilo se je, da ne bo deloval.« Povrhu, kar je še pomembneje in usodneje, je bil interventni zakon edini otipljivi ukrep dosedanjega mandata vlade, »ki je naslavljal velikansko zdravstveno krizo«.