Kaj skrbi matere: Ponoreli razcvet obrambne industrije

Filmski režiser Marco Brambilla je leta 1993 posnel znanstvenofantastični futuristični film Uničevalec (Demolition Man). V njem zapornika Johna Spartana igra mišičnjak Sylvester Stallone, ki ga policija leta 2032 odmrzne, da bi jim pomagal ujeti pobeglega prav tako odmrznjenega najnevarnejšega kriminalca iz 20. stoletja Simona Phoenixa, ki ga uporablja Wesley Snipes. Tamkajšnja policija namreč živi v eri miru 21. stoletja, zato nima orožja in se ne zna fizično boriti proti zlikovcu. V prihodnost postavljen film namreč predvideva, da v 21. stoletju ni nasilja, da se ljudje ne pretepajo in celo ne preklinjajo, orožje pa hranijo le še v muzejih kot spomin na barbarsko zgodovino človeštva preteklega tisočletja.

Morda je takrat še kdo upal, da bodo zemljani po vseh krvavih izkušnjah in padcu železne zavese v sodobnem svetu zaživeli v sožitju brez nasilja, vojn in orožja, danes pa je jasno, da to ni mogoče.