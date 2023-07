Popisovalec strel zabeleži sleherno strelo

V nadaljevanju preberite:

Soba v visokem pritličju Elektroinštituta Milan Vidmar spominja na obveščevalno centralo, ki spremlja premike na nevihtni fronti. Elektroinženir Goran Milev v tej sobi v realnem času spremlja, kam je udarila strela. V sredo, 26. julija, sredi dneva, se na dveh velikih ekranih ni dogajalo prav veliko. Sistem Scalar, s katerim upravlja Milev, beleži, kaj se dogaja med Karavankami in hribovjem na jugu Makedonije, z enim očesom motri še Albanijo, z drugim Bolgarijo. Ozemlje, ki ga pokriva Scalar, močno spominja na načrte Kominterne, kako naj bi bila videti Balkanska federacija. Na Hajdrihovo ulico, kje uraduje inštitut, se od Črnega in Jonskega morja do severnega Jadrana in Alp zlivajo reke podatkov o strelah.

Tisto sredo nekaj po 14. uri se je nekaj dogajalo okrog Tolmina. Za trenutek pomislim, da je Scalar zabeležil grmenje ob začetku metalskega festivala Tolminator.