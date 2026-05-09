Poroka, drugi poizkus

Vrtnar ni slepi optimist; ne dela si utvar, da se bo ognil pozebi, ognil toči, da ga suša ne bo oropala pridelka, da mu preglavic ne bodo povzročali polži in voluharji, da bo vse rastlo, kakor mora. Vse to je že izkusil, izkusil je izgubo in obup, trud, ki je šel v nič, a vendar prav dobro ve, da bo prihodnje leto zopet tlačil prste v zemljo. V nekem drugem življenju bi to počenjal tudi Ivan Cankar, sem gotova, pisatelj, ki je položil temelje vsem, ki dandanes pišemo v slovenščini – in ki se je na Vrhniki rodil pred natanko stopetdesetimi leti (natanko, če to prebirate na nedeljo, 10. maja).