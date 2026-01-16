Portret tedna: Nika Kovač, punca iz Slovenije, ki je povezala svet

Ko so pobudniki kampanje Moj glas, moja izbira 18. decembra v evropskem parlamentu v Strasbourgu skočili v zrak in se s širokim nasmehom objeli, je bilo jasno, da se piše zgodovina. Zadnja leta pravicam žensk niso bila naklonjena. Pravzaprav je treba to zapisati bolj jasno – zadnjih nekaj let politiki in drugi vplivni posamezniki, v večini gre za moške, niso delovali za dobrobit žensk. Donald Trump, Viktor Orbán in Andrzej Duda so zgolj trije. Seznam je precej daljši in na njem so slovenska imena. Tudi ženske.

Junija 2022 je ameriško vrhovno sodišče razveljavilo sodbo Roe proti Wadu in odpravilo ustavno pravico do splava. Nika Kovač je bila tedaj v ZDA in na lastne oči spremljala odzive in boj, ki se je na državni ravni začel za reproduktivne pravice, predvsem pa nemoč demokratske stranke, da bi zaščitila ženske. Le dve leti po razveljavitvi sodbe bil kar v 14 zveznih državah splav popolnoma ali skoraj popolnoma prepovedan. Nika Kovač je še pred obiskom 'zibelke demokracije' – pomenljiv izraz v kontekstu pravice do splava – izdala knjigo Moja odločitev: pričevanja, pravice in predsodki o splavu, v kateri je zbrala zgodbe pogumnih žensk, ki so spregovorile o tem posegu.