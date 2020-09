Portret Vaska Simonitija: reformator, skakač, tekač

Poziv tridesetih organizacij, ki delujejo v kulturi, je bil dramatičen. »Začnite končno delovati kot minister in zaščitnik kulture v Sloveniji. Sicer odstopite,« so zapisali. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je ujel vrženo rokavico in se prvič, odkar je minister, odpravil v Odmeve nacionalne tv-hiše. Da ne ve, kje naj bi bil problem, da denarja za kulturo ne bo manj (čeprav ga je rebalans oklestil), da ne drži, kako celotna javnost nasprotuje reformi medijske zakonodaje – tistih, ki njegovo reformo podpirajo, se ne sliši –, in da tekoči posli na ministrstvu za kulturo tečejo normalno. Je pa res, da nekateri programi ...