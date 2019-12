FOTO:Posebna izdaja Sobotne priloge 

REUTERS Greta Thunberg, mlada aktivistka. Foto: Sergio Perez/Reuters



Osebnost leta revije Time je Greta Thunberg Preberite še:

Sebastian Cavazza, gledališki in filmski igralec. Foto: Jure Eržen/delo

Posebno, obogateno izdajo Sobotne priloge najdete v Delu v soboto, 14. decembra. V primeru, da boste izid posebne izdaje iz kakršnih koli razlogov zamudili, si lahko svoj izvod za 2,5 EUR zagotovite od ponedeljka, 16. decembra, naprej na vseh večjih prodajnih mestih.

Posebna izdaja prinaša pogovor s prvim guvernerjem Banke Slovenijeo njegovih izkušnjah, vlogi in predlogih, namenjenih državljanom, vladi, Banki Slovenije in bankirjem. Predstavljamo zgodboki sodi med najbolj perspektivne slovenske intelektualke jutrišnjega dne in je ena od pobudnic kampanje #jaztudi in tudi tista, ki je najjasneje opozorila na nesprejemljivost vladne namere za odvzem dodatka za delovno aktivnost.predstavlja portret Grete Thunberg , mlade aktivistke, ki je razburkala javnost in aktivirala mlade po vsem svetu. Na okoljsko konferenco v New York je tokrat pripotovala z jadrnico. Boštjan Videmšek opisuje energetsko (r)evolucijo na Orkneyjskih otokih,pa se je posvetila ZDA in ponovnemu iskanju republike. Manj kot leto dni pred predsedniškimi volitvami raziskave kažejo, da več kot 50 odstotkov ljudi živi bolje kot pred štirimi leti.piše o stanju Nemčije in izpostavlja, da narejeno v Nemčiji ni več blagovna znamka, ki se prodaja sama od sebe. Kako se bo država spopadla s krizo v avtomobilski industriji in napovedjo avtomobilskih velikanov, ki napovedujejo množična odpuščanja?Objavljamo tudi pogovor, ki je Vesni Milek razkril nekaj o svoji vlogi inšpektorja Tarasa Birse v težko pričakovani nadaljevanki Jezero., angleška filmska igralka in politična aktivistka, jerazkrila kar nekaj pikantnih podrobnosti iz svojega življenja.Nekaj besed smo namenili tudi živalim,piše o homoseksualnosti v živalskem kraljestvu. Z omenjeno tematiko se je že v letu 1910 ukvarjal mladi biolog, ko se je pridružil odpravi na južni pol.Popestrite si praznične dni z branjem obogatene Sobotne priloge v Delu.