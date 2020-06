FOTO:Posebna številka Sobotne priloge

Dr. Luka Omladič, filozof, naravovarstvenik. Z njim se je pogovarjal Janez Markeš. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Tako strah me ni bilo že dolga leta. Strah je namreč to, da drugi odločajo o tvoji usodi,« v intervjuju za Sobotno prilogo pravi, chefinja v Hiši Franko. Pripoveduje pa tudi o tem, kakšno je med in po epidemiji covida-19 stanje duha v Sloveniji. Tudi zaradi stanja duha v državi ob koncu pogovora namigne, da bo za slovenske medije govorila le še, če bo za to obstajal le zelo tehten razlog.Filozofinjarazmišlja o normalizaciji. »Besede, ki v marsikaterem ušesu vzbujajo veselje. A bi bilo najbrž bolje, če bi jih sprejeli z malo več zadržanosti in skepse,« ugotavlja., razlagalec družbenih učinkov novih tehnologij, pravi, da je v pandemiji tehnološka industrija edina, ki jo je odnesla brez prask. Novinarpa prinaša pripoved dveh Slovenk, ki sta v preteklosti kot čistilki vsebin delali za Facebook. Spoznali sta greznico človeštva.analizira štiri stoletnice – stoletnice trianonske pogodbe, požiga Narodnega doma v Trstu, plebiscita na Koroškem in rapalske mirovne pogodbe.filozofasprašuje o vzporednicah med krizo, ki nas je prizadela med epidemijo, ter okoljsko krizo.Psihiaterodgovarja, da epidemija ni prinesla ničesar. »Ljudje so zgolj čakali, da nelagodnost mine, potem pa 'hajd po starem'. V uživaški kulturi, ki je v temelju nekulturna, ni prostora za resne razmisleke.«Pevec skupine Mi2 in zgodovinarpa pravi: »Po epidemiji pride razvrat. Ko ljudje nehajo umirati, se spet ljubijo.«, sokurator Jazz festivala Ljubljana, je v pogovoru srazložil, kako se bodo glasbeniki čez nekaj dni vrnili na odre, pred občinstvo. In zakaj je to pomembno.Sobotna priloga prinaša tudi zgodbo o festivalu na otoku Isle of Wight izpred petdesetih let. 700.000 ljudi je prišlo na otok v Rokavskem prelivu, da bi slišaliin. Po svojih spominih na obisk festivala je pobrskal, eden naših najboljših poznavalcev vina.Pred počitnicami smo.piše o plavanju v rekah in jezerih,pa o risu in ljudeh, ki so omogočili, da se ris spet sprehaja po naših gozdovih. In če sta gozd ali jezero predaleč – v Sobotni prilogi lahko preberete tudi zgodbo o ljubljanskem botaničnem vrtu in njihovi semenski banki.