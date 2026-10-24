Pošten je tisti, ki sprejema drugega in resnico, ne da bi ju podredil

Pesniška resnica ni le zbirka lepih zgodb. Je način, kako se človek uči razlikovati med tem, kar ga ohranja kot človeka, in tem, kar ga zreducira na sredstvo. V njej se oblikuje občutek za mejo, krivdo, usmiljenje in odgovornost, ki je ni mogoče izpeljati iz golega izračuna posledic. Skozi zgodovino so se tako oblikovale civilizacijske vrednote: svoboda posameznika, človekovo dostojanstvo, vladavina prava, pravičnost, iskanje resnice in strpnost. Ti postulati niso rezultat suhega preračunavanja ali politične pogodbe, ki bi jo bilo mogoče kadarkoli prepisati. Izoblikovali so se tam, kjer je človek sprejel svet kot skrivnost, vredno imenovanja in varovanja. Etika se je rodila iz pripovedi. Preden je zakon postal člen v zakoniku, je bil mit o krivdi, tragedija o trpljenju, pesem o ...