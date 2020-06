Potapljala sem se v greznico, pred katero sem pobegnila

»Ko sem se pripravljala na pogovor, mi je ob spominih postalo slabo,« je bila prva misel, ki mi jo je zaupala ena izmed sogovornic. Tak odziv ni presenetljiv. Je ena od dveh nekdanjih moderatork vsebine na facebooku, po domače cenzork facebooka, ki sta si o svojem delu drznili spregovoriti. In to delo je mnogo hujše, kot si uporabniki družbenega omrežja sploh lahko predstavljamo.Delo cenzorjev facebooka – ne brez razloga – poteka v največji možni tajnosti. Ne le, da pravilniki, ki določajo, kaj natančno so prepovedane vsebine, niso dostopni javnosti; vsi zaposleni so morali podpisati, da nikomur, niti članom ožje družine, ne ...