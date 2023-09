Potnik z blindiranega vlaka

V članku lahko preberete:

Pripeljal se je z vlakom. V Hasan, kraj na levem bregu reke Tumen, ki Severno Korejo ločuje od Rusije, se je pripeljal v imenitnih in fantastično težkih vagonih, v katerih sta potovala že njegov oče Kim Džong Il in ded Kim Il Sung. Vlak dinastije Kim je oklepni vlak. Krogle mu ne morejo do živega. Ker je težak, ni prav hiter. Menda zmore hitrost 60 km/h, več ne gre. Skrivnostni in nenavadni voditelj skrivnostne in nenavadne države menda ne mara letenja. Morda bi bilo letenje z zračno floto, ki jo premore Severna Koreja, za voditelja precej nevarno. Hkrati pa velja kot pribito: vsak voditelj, ki je dal kaj nase, je imel svoj vlak.