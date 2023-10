Potovanje v ameriško srce teme

V nadaljevanju preberite:

Martin Scorsese, letnik 1942, za nekatere Marty, za druge Iza, 163 centimetrov visoki astmatik, potomec Italijanov s Sicilije, odrasel v newyorški Mali Italiji, globoko veren in petkrat poročen, eden največjih sodobnih filmskih režiserjev, ki trdi, da Marvelove pokalice niso pravi filmi, je prvi igrani celovečerec po svojem scenariju in s Harveyjem Keitelom v glavni vlogi v neodvisni produkciji za sedemdeset tisoč dolarjev posnel že daljnega leta 1967 (Kdo trka na moja vrata). Nekoč je dejal: »Še danes se sprašujem, kaj moraš narediti, da bi bil profesionalec ali celo umetnik v Hollywoodu. Kako preživeti nenehen boj med osebnim izražanjem in komercialnimi zahtevami? Ali končaš kot razcepljena osebnost, posnameš en film zanje in enega zase?« Z Morilci cvetne lune, svojim novim eposom, ki prihaja na spored tudi k nam, je odgovoril na ta vprašanja: Ko si dovolj velik, lahko snemaš vse filme samo še zase