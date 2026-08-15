Potrebujemo arhitekturo, ki je lokalna, ne pa povsod na svetu enaka

Njegovo delo ni usmerjeno v obujanje tradicionalnih tehnik, temveč v iskanje sodobnih arhitekturnih odgovorov, ki izhajajo iz lokalnih materialov, novih tehnologij in raziskovanja konstrukcije. Na srečanju na svetovnem arhitekturnem kongresu v Barceloni julija letos smo govorili o pomenu lokalne identitete, reinterpretaciji tradicije, o gradnji z zemljo in o tem, zakaj prihodnost arhitekture vidi v specifičnih odgovorih posameznega prostora in ne v univerzalnih rešitvah. Preden preidemo h gradnji z zemljo, bi vas rada vprašala kot arhitekta, profesorja, kustosa, pisca in urednika. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju danes arhitekturne revije? Kaj lahko prispevajo k razvoju arhitekturne kulture? Rekel bi, da mora biti revija odprta, hkrati pa tudi kritična. Pri vas je zanimivo to, da ...