Potrebujemo arhitekturo, ki je lokalna, ne pa povsod na svetu enaka

Roger Boltshauser sodi med najpomembnejše evropske arhitekte, ki raziskujejo gradnjo z zemljo.
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Roger Boltshauser: Zelo zgodaj, kmalu po študiju sem videl zid iz zbite zemlje in me je navdušil. To sem želel narediti tudi sam. FOTO: Sandro Livio Straube
Njegovo delo ni usmerjeno v obujanje tradicionalnih tehnik, temveč v iskanje sodobnih arhitekturnih odgovorov, ki izhajajo iz lokalnih materialov, novih tehnologij in raziskovanja konstrukcije.
Na srečanju na svetovnem arhitekturnem kongresu v Barceloni julija letos smo govorili o pomenu lokalne identitete, reinterpretaciji tradicije, o gradnji z zemljo in o tem, zakaj prihodnost arhitekture vidi v specifičnih odgovorih posameznega prostora in ne v univerzalnih rešitvah.
Preden preidemo h gradnji z zemljo, bi vas rada vprašala kot arhitekta, profesorja, kustosa, pisca in urednika. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju danes arhitekturne revije? Kaj lahko prispevajo k razvoju arhitekturne kulture?
Rekel bi, da mora biti revija odprta, hkrati pa tudi kritična. Pri vas je zanimivo to, da ...
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