Potrebujemo novo konvencijo: varstvo pravic političnih nasprotnikov

Ko politika nariše banano: kdaj je satira orožje države in kdaj ščit državljanov.

Upodabljanje politikov kot živali, redkeje rastlin, je v zgodovini precej pogost pojav. Ponavadi je tovrstno upodabljanje posledica nestrinjanja z dejanji politikov. Včasih se pojavlja takrat, ko državljanke in državljani ne smejo neposredno kritizirati dela politikov kot ljudi, ki zastopajo njihove interese, ali ko politiki njihovih interesov sploh ne zastopajo več. Takim razmeram rečemo diktatura. V njeni najradikalnejši obliki gre človek zaradi tovrstnih dejanj najmanj v zapor. Tovrstno upodabljanje se mnogokrat pojavlja tudi v časih, ko se civilni družbi zazdi, da racionalni argumenti ne zaležejo, zato uporabi bolj čustvene pristope. Tej dejavnosti rečemo politična satira. Stava tovrstne politične satire je v tem, da upodobljenega politika kot morebitnega sovražnika ljubi tako zelo, ...