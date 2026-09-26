Povojne družbe so bile za ceno miru pripravljene marsikaj pomesti pod preprogo

Ko se človek spravi k brskanju o tem, koliko žensk je bilo med prvo in drugo vojno žrtev nasilja, naleti na nepopolne podatke. Natančnega števila za nobenega od omenjenih konfliktov ni mogoče določiti. Čeprav je statistika zbrana za vsa mogoča področja, je to eno od tistih, na katerih zevajo luknje. Veliko žrtev ni nikoli prijavilo nasilja – vzroki za to so različni. Vojn je veliko, njihove posledice so čedalje hujše, tudi zato, ker nove tehnologije povečujejo stopnjo nasilja. Vse pogosteje je tisti, ki upravlja orožje, neviden in oddaljen od prizorišča smrti, kar ga odvezuje osebne, moralne odgovornosti za storjen zločin.

Kaj se skozi desetletja pri obravnavi trpljenja žensk med vojnami ponavlja in kaj se je radikalno spremenilo? Kje je bila ženska travma najbolj politično instrumentalizirana in kdaj? In kdo je bila študentka Norma Cossetto, katere tragična in ne povsem dokumentirana usoda je del italijanskega imaginarija, ki širi predstavo o krvoločnih slovanskih, slovenskih in hrvaških partizanih?