FOTO:Poziv k strateškemu premisleku, kam s sredstvi EU

Če je ta pogajanja o financah EU za obdobje 2021–2027 mogoče okvalificirati predvsem kot obliko mednarodnih pogajanj med državami članicami, pa se zdaj pozornost v celoti seli na domači teren vsake posamezne države.Ključni izziv, pred katerim so danes države članice, je, kako dodeljena sredstva čim bolj učinkovito uporabiti v trenutku, ko se vsi soočamo z veliki ekonomskimi in socialnimi izzivi, povzročenimi tako z globalnimi spremembami in novo razvojno orientacijo EU, usmerjeno v brezogljično in digitalno družbo, kakor tudi s posledicami še vedno trajajoče zdravstvene pa tudi ekonomske krize.Osnovni cilj prispevka je ...