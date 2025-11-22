Prav je, da Trumpovo nezanesljivost v Evropi razumete zelo resno

Nekdanja novinarka in dopisnica revije Economist in časnika Washington Post je raziskovalno pot začela s proučevanjem komunizma in tranzicije v srednji in vzhodni Evropi. Zadnja leta največ objavlja v reviji Atlantic. Trenutno so v središču raziskovalnega novinarstva Anne Applebaum grožnje demokraciji, skupaj z novodobnimi avtokrati in njihovimi svetovnimi kleptokratskimi omrežji. Angažirano poroča z različnih kriznih žarišč, od Ukrajine do Sudana, in z natančnostjo zgodovinarke podaja poglobljene diagnostike sodobnega sveta.

Intervju za Sobotno prilogo je nastal 13. novembra, ko je Anne Applebaum z avtomobilom potovala od Bostona do univerze v Vermontu.