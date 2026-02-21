Prava solidarnost mora biti nevarna. Mora imeti posledice. In mora boleti

Dvajseto stoletje je proizvedlo taborišča, enaindvajseto pa proizvaja normalizirana izničenja. Vprašanje torej ni več, kaj se bo zgodilo s Palestino, ampak kaj se bo zgodilo s svetom, ki normalizra dogajanje v Palestini. Spodnji intervju v tem kontekstu ni prispevek k razpravi. Je zavrnitev razprave, kakršno zahodni politični in medijski prostor vsiljuje Palestini že desetletja. Je zavrnitev jezika »konflikta«, »eskalacije«, »varnostnih skrbi« in »pravice do samoobrambe« – jezika, ki ni nedolžen, temveč je operativen. Jezika, ki ne opisuje nasilja, temveč ga omogoča.

Pogovor s Palestincema, antropologom Basilom Faradžem in filozofom Abdeldžavadom Omarjem, je treba brati skupaj z delom in politično mislijo preostalih palestinskih še živečih intelektualcev – kot del istega epistemološkega preloma. Ne gre za različne interpretacije iste resničnosti, temveč za poskus razbitja okvira, v katerem je palestinska realnost sploh dovoljena kot predmet diskurza.

Misli obeh profesorjev z univerze Birzet v Palestini ne ponujajo tolažbe. Ponujajo nekaj drugega: jasen jezik za razumevanje sveta, v katerem genocid ni več izjema, temveč je možnost, vgrajena v sistem.