Pravi moški jočejo

Politika ni preprost inženiring, politika prav tako ni znanost. Politika je umetnost združevanja nezdružljivega, umetnost skladnosti in sprava pestrosti.

Ko sem 18. junija gledala slovesno odprtje predsedniškega centra Baracka Obame, so mojo pozornost pritegnile predvsem solze 44. ameriškega predsednika. Da, Obama je zajokal, ko je nekdanja prva dama v govoru izrekla priznanje soprogu in z žametnimi stavki naštela vse, kar je Obama bil, to je bilo hkrati mogoče poslušati tudi kot glas iz ogledala, ki brez besed govori o tem, da ni sedanji predsednik niti blizu človeka, za kakršnega je Michelle Obama opisovala svojega moža. Zanimale so me solze na licih nekdanjega ameriškega predsednika. Pravzaprav me zanima, ali so čustva v politiki rezultat neuresničenih ciljev ali morda pomemben vir velikih odločitev. Že dolgo se sprašujem, ali lahko sploh obstaja država, če se okoli nje ne ovijajo čustva njenih državljanov, in ali je komunikacija s ...