Pravica do vode

Trenutna premica napredka je nezdružljiva z dobrobitjo nas in našega naravnega okolja – tudi v Evropi, ki se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

Zaprla sem polkna. Kot zadnje dni vsak dan sem se tudi danes prebudila, zaprla polkna, nato pa nase navlekla ohlapno obleko in dan preživela v svetlobi, ki je v tankih črtah drla v dnevno sobo in kuhinjo. Vročinski val, ki nas je zajel pretekli teden, je bil po podatkih znanstvenega konzorcija World Weather Attribution (WWA) namreč doslej najhujši in najobsežnejši junijski vročinski val v Evropi – zajel je skoraj celotno zahodno, srednjo in vzhodno Evropo, ob tem pa v številnih državah povzročil junijske temperaturne rekorde, zaradi katerih je bilo kar 190 milijonov ljudi izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija (v Sloveniji je bil tokratni junij približno 2,7 stopinje Celzija toplejši od povprečja med letoma 1991 in 2020), zabeleženih pa je bilo kar 1300 presežnih smrti. Lahko ...