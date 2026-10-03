Pravila življenja

Živimo v družbi, v kateri očitno ni več skupnega soglasja o tem, kaj je dobro, kaj je resnica, kaj je lepo, kaj je kultura. Načini mišljenja, ki so nekoč oblikovali ideje, moralo, razmišljanje, vrednote, pogled v prihodnost – filozofija, umetnost, zgodovina, časopisi –, vedno bolj izginjajo iz javnega življenja in ostajajo na margini. Tja jih zelo zavestno potiska populistična politika. Pa tudi kapitalizem, saj so to vede, ki postavljajo vprašanja, ki nimajo takojšnjega ekonomskega odgovora. Vprašanja, kot so: Kaj je pravično? Kaj je dobro življenje? Kaj je skupnost? Kaj pomeni biti dober človek? Čemu je svoboda sploh namenjena? A brez teh vprašanj in razmišljanja o odgovorih vrednote, resnica ali humanizem težko obstojijo. Ameriška intelektualka Susan Sontag je v eseju Estetika tišine ...