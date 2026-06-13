Pred dolgim vročim proračunskim poletjem

Sočasno delovanje porabniških konceptov prejšnje in nove koalicije ob davčnih odpustkih iz interventnega zakona predstavlja grožnjo javnofinančni stabilnosti.

Ob dejstvu, da je večina proračunske porabe že zacementirana z zakoni, bo nova vlada pri pripravi rebalansa verjetno posegla v nekatere investicije in prioritete, ki jih je predvidela njena predhodnica. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Davki so pri nas vedno visokooktanska tema in nedavna napoved finančnega ministra Andreja Širclja o zvišanju davka na dodano vrednost je bila ena od najudarnejših novic zadnjega tedna. Marsikatera obrv, tudi na desni, se je dvignila, ker je nova koalicija prejšnji mesec ekspresno sprejela interventni zakon, ki med drugim temelji prav na obratni logiki: znižanju DDV in nekaterih velikodušnih davčnih razbremenitvah, tudi najbolje plačanega sloja. Takšna kakofonija davčnih tonov iz vladajočih vrst nakazuje prvo neubranost v četrti Janševi vladi, ki so ji sicer analitiki napovedali veliko operativnost in učinkovitost. Predvolilni populizem, ki veje iz »zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije«, je zdaj trčil v trdo javnofinančno resničnost – in po mnenju objektivnih opazovalcev ...