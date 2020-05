Predsednik, ki je prišel od daleč

V treh desetletjih parlamentarizma je število let, ki jih je Dejan Židan preživel kot predsednik SD, kar dolgo. Borut Pahor je SD sicer vodil poldrugo desetletje, precej dlje od Židana. Drugi predsedniki stranke, ki je sicer nosila različna imena (Ciril Ribičič, Peter Beleš, Janez Kocijančič, Igor Lukšič), pa so SDP oziroma ZLSD v povprečju vodili dve leti. Dejan Židan je zadnjih šest let veljal za najmanjši skupni imenovalec organizacije, ki navzven nastopa dokaj enotno, navznoter pa je precej zapletena.Dvainpetdesetletni veterinar močnih struj, ki obstajajo znotraj stranke, ni ogrožal. Po drugi strani pa visoke dodane ...