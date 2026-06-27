Pregon zlorab ni grožnja evropskemu projektu, temveč je njegov predpogoj

Pred 10 leti je Nacionalni preiskovalni urad v Banki Slovenije izvedel hišno preiskavo. Zaradi te se je Slovenija znašla na Sodišču EU. Primer je izgubila.

Te dni mineva natanko deset let, odkar so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi sodne odredbe vstopili v Banko Slovenije in opravili hišno preiskavo. Kamere so ujele policiste, ki so iz stavbe na Slovenski cesti odnašali velike škatle z dokazi. Preiskovali so domnevno storitev kaznivih dejanj ob sanaciji bank, pri kateri se je leta 2013 in 2014 zgodil tudi izbris podrejenih obveznic. Po javno dostopnih podatkih ta kazenski postopek niti celo desetletje pozneje še ni doživel epiloga. Je pa tisti postopek pripeljal do še ene, po vsebini povsem drugačne ter z vidika prava EU precej bolj daljnosežne zadeve. Gre za primer Komisija proti Sloveniji (C-316/19), v katerem je Evropska komisija Slovenijo pred Sodiščem Evropske unije tožila zaradi kršitve nedotakljivosti ...