Prelom,do katerega ne pride

Ta teden je minilo sto let od rojstva slovenskega državnika Franceta Bučarja. Pred kakimi osmimi leti, pri tem je sodeloval tudi pisec teh vrstic, je predstavil menda svojo zadnjo knjigo. Šlo je za nekakšen obračun s Slovenijo, na to je napeljeval že naslov: Prelom, do katerega ni prišlo. Bučarju sta osamosvojitev in nastanek države pomenila priložnost za, kot je zapisal, »resnično novo rojstvo«. Toda, je skorajda resignirano ugotovil toliko let pozneje: »Tega naša kulturna elita v vsem obdobju zadnjih dveh stoletij (času narodne emancipacije) ni zmogla narediti.«