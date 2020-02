Premiki in obrati

Slovesnost ob italijanskem dnevu spomina na fojbe v bližini Bazovice pri Trstu

Foto Blaž Samec

Kadar javnost zanima slovenska zunanja politika, jo zanima povrhnjica stvari. V zadnjem času je vznemirilo vprašanje, kako tukajšnja diplomacija poskrbi za svoje državljane v tujini, ko se znajdejo v težki situaciji, kot se je šest Slovencev na križarki Diamond Princess v Jokohami. Toda pravo vprašanje je, kaj bi slovenska konzularna služba v času sanitarne krize, ki jo je sprožil koronavirus, sploh lahko naredila, dokler je bila ladja v japonskem pristanišču v karanteni. Kot da ne bi vedeli, da je, ne glede na pritisk javnosti, pod katerim so se znašle vse države, pri obvladovanju tovrstnih epidemij bistvena ravno izolacija.Zatem se je pozornost usmerila k nočnemu pregovarjanju na izrednem vrhu voditeljev Evropske unije o proračunu za prihodnje sedemletno obdobje – oziroma natančneje jadikovanju, da bo Slovenija iz naslova kohezijskih sredstev dobila radikalno manj denarja. Izjavam o tem, da predlog predsednika sveta Charlesa Michela ni v skladu s slovenskimi nacionalnimi interesi, je sledila grožnjao vetu evropskega proračuna. Denar, ki lahko pricurlja iz bruseljskih skladov, je očitno še zmeraj edina evropska vsebina, ki zanima domačo politiko. Celotna tukajšnja percepcija Evropske unije, in Slovenija je njena članica več kot petnajst let, je čakanje, kaj je mogoče dobiti od EU: enkrat cukamo za rokav za denar, drugič za pomoč pri reševanju odnosov s Hrvaško. Ta država še vedno ne razume smisla svojega bivanja v EU.Medtem se dogajajo velike reči predvsem v odnosih s sosednjimi državami. Ne gre samo za pravkar izgubljeno tožbo pred sodiščem Evropske unije v Luxembourgu, s čimer Slovenija pravno sicer ni nič izgubila, vendar je politično, v razmerju do Hrvaške, potisnjena v podrejeni položaj. Največje vprašanje je, kako bo uradna Ljubljana vodila reči naprej. Prihaja tretja vladapolitična garnitura, ki jo bo docela obvladovala samo ena stranka, in ta do arbitražne razsodbe nima nobene simpatije, še več, brez sentimentov si bo prizadevala za to, da jo bo demontirala. Zanimivo bo opazovati, kaj bo na to rekel predsednik republike Borut Pahor, arbitražni sporazum je bil vendarle njegov otrok, zdaj pa bo vlada, kakršno si je ves čas močno želel, kos za kosom razgrajevala ta dosežek.Pomenljivo je, kdo prihaja v Mladiko. Položaj zunanjega ministra naj bi zasedel vplivni član vodilne stranke in eden najzvestejših Janševih ljudir, diplomacijo bo najbrž vodil kot preiskovalno komisijo.Obrisi prihodnje politike bodo postali razpoznavnejši, ko bo ministrski kandidat predstavil program, vendar je predvidljivo, da nova vlada pomeni »nov začetek s Hrvaško«. Sosednja država si brez dvoma mane roke. Ne samo zaradi tega, ker se bo pri ravnanju s Hrvaško bolj ali manj ponovila republikanska zunanja politika iz obdobja med letoma 2004 in 2008. Treba se je spomniti, takrat je slovenska vlada v celoti stregla hrvaškim željam, premier je na blejskem srečanju z Ivom Sanaderjem privolil v prepustitev mejnega vprašanja meddržavnemu sodišču v Haagu. Imeli smo vtis, da je Slovenija postala orodje Hrvaške.Če bo nova vlada privolila v dvostranska pogajanja o meji, bo druga stran dosegla svoje. Hrvaška, ki Sloveniji sistematično, konsistentno preprečuje možnost stika z odprtim morjem in ima v diplomaciji sposoben kader – za najbolj zagrizeno nasprotnico vsakršne za Slovenijo sprejemljive rešitve velja državna sekretarka Metelko-Zgombrić –, bo z novim ministrom dobila neizkušenega diplomatskega sogovornika; čeprav je uradni Zagreb zlahka shajal tudi z obema predhodnikoma, Cerarjem in Erjavcem. Poleg vsega novinec prihaja na zunanje ministrstvo, ki je v tako slabem stanju, kot še ni bilo, in kjer je zavladala uradniška mentaliteta in ni strateške pameti niti za naprstnik.Problematične so tudi preostale zunanjepolitične fronte, posebno odnosi z Italijo. Ta mesec je Italija spet bučno obeležila dan spomina na žrtve fojb, slednji sovpada z obletnico pariške mirovne pogodbe, ki jo je leta 1947 podpisala kot poraženka in bila kaznovana z izgubo ozemlja. A država to sprejema kot »ozemeljsko pohabo«, Italijani dojemajo datum kot tisti, ko se jim je zgodila velika krivica, venomer bolj se spominjajo svojih »mučenikov«.Znova in znova se splača opomniti na zgovorno okoliščino, da je Italija za dan spomina izbrala ravno ta datum in ne katerega drugega. Desetega februarja so namreč zavezniške sile v Parizu podpisale mirovno pogodbo z Italijo, v drugi svetovni vojni brezpogojno poraženo napadalno silo. S tem ji je protifašistična koalicija odvzela suverenost nad ozemlji ob vzhodni jadranski obali, Italija je izgubila po prvi svetovni vojni pridobljena ozemlja, namreč Reko, Dalmacijo in tudi del slovenskih ozemelj. Kar je bila, poleg različnih odškodnin, cena za njeno napadalno, nasilno politiko. In vendar je bila pariška mirovna pogodba v Italiji razumljena kot diktat in ne posledica tega, kar poročilo slovensko-italijanske zgodovinske komisije razlaga kot odgovornost italijanske države – za vojaški napad na Jugoslavijo in aneksijo »Ljubljanske pokrajine« oziroma nadaljevanje »vraščanja dežele v italijanski fašistični sistem«.Vsako leto predsedniki Italije ponovijo isto, da so za fojbe in med vojno in po njej pobite Italijane krivi jugoslovanski komunisti. Vsako leto poslušamo o fojbah brez omembe fašizma, o Slovencih in Slovanih kot krvnikih. Ključni poudarek, ki se vedno ponavlja, je: metali so jih v fojbe samo zato, ker so bili Italijani. Izkrivljanje zgodovine na vzhodni meji narašča z vzponom desnice in skrajne desnice v sosednji državi, utrjuje se kampanja proti Sloveniji, ki obtožuje Slovence »genocida nad Italijani«. Italijani se prepoznavajo kot žrtve zločinov, vendar ne tudi kot tisti, ki nosijo odgovornost. Kakor da je mogoče spomin zajemati selektivno in po koščkih, kot da zgodovina ne vključuje vzročnosti in posledičnosti dejstev in ni bistveno upoštevanje celotnega historičnega konteksta. Nekdaj skrajno desna interpretacija je postala prevladujoča naracija, gledamo zgodovinski revizionizem in celo prodiranje falsificirane resnice v šolski sistem.Tudi letos je predsednikna Kvirinalu spomnil na »etnično čiščenje, eksodus in fojbe«, o slednjih je govoril kot o nacionalni tragediji, ki ji v preteklosti iz malomarnosti ali preračunljivosti niso pripisovali zadostne teže. V rimskem parlamentu je potekala slovesnost, posvečena dnevu spomina, predsednica senata Maria Elisabetta Casellati je poudarila »genocid in fojbe in glasno tišino« institucij, civilne družbe, intelektualcev in medijev. Podobno tudi predsednik poslanske zbornice Roberto Fico. Medtem ko je posebej strašljiva prisotnost neofašistične organizacije CasaPound, ki je v več kot sto krajih po Italiji in deželi Furlaniji - Julijski krajini ob dnevu spomina izobesila transparente z napisi o »Titovih partizanih, zločincih in morilcih«. Rimska županja Virginia Raggi pa se je z dijaki odpravila na spominsko pot v okviru projekta Vzhodna italijanska meja: dramatična evropska zgodba. Z mladimi je obiskala kostnico italijanskih žrtev prve svetovne vojne, bazoviški šoht in ezulsko begunsko taborišče v Padričah in ob tej priložnosti govorila o nedopustni pozabi fojb.Poleg namenskega spregledovanja fašističnega zatiranja in potvarjanja zgodovine, in to zdaj slišimo celo od najvišjih instanc italijanske države, predsednika republike, so posebej skrb zbujajoče enostranske interpretacije, namenjene mladim. Medtem ko skupno zgodovinsko poročilo Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956 ostaja neobjavljeno, Italija načrtno in premišljeno utrjuje svojo plat, uveljavlja svojo institucionalno resnico. Pri tem vzgaja generacijo, ki bo verjela v interpretacije o »slovanskih krvoločnih barbarih«.V nobeni državi ni enoznačnih interpretacij zgodovine in bitke o tem, katera historična naracija bo postala prevladujoča, je opaziti povsod. Toda dejstvo, da Slovenija ostaja preveč tiho, razen kakega sporočila za javnost ne da od sebe nič, je pogubno. Z izjemo manjšincev ne spregovori nihče. Kot da, če citiramo zamejsko krovno organizacijo, ne bi obstajala »neizbrisna zgodovinska zavest plamenov Narodnega doma, pogorišča knjižnic in kulturnih domov, prepovedana slovenska beseda v javnem življenju in v šolskih klopeh, nasilno preimenovanje krajevnih imen, potujčevanje imen in priimkov, razseljenost slovenskih javnih uslužbencev, eksodus slovenskih družin pred italijanskim nasiljem, umori posebnih fašističnih sodišč, fašistična taborišča Rab, Gonars, Monigo, Visco, požgane vasi, konfinacije, smrti v zaporih, usmrtitve talcev«.Letos poleti bo stoletnica požiga Narodnega doma v Trstu, jeseni pa še stota obletnica koroškega plebiscita. Nezamisljivo je, s kakšnimi občutki bo mogoče obhajati eno in drugo. ●