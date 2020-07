Premisleki in to(la)žbe tržaškega Slovenca ob koncu sezone

Mesto v zalivu si je z dogajanjem ob stoti obletnici požiga Narodnega doma zaslužilo precej javne pozornosti, ki pa je često posvetila samo nad gladčino ledene gore. Zgodovinski dan s svojimi spolzkimi lovkami in ostrimi kremplji sega namreč globlje in dlje, kot so bili uradni predstavniki pripravljeni priznati.Obmejni človek se je 14. julija prebudil v nov dan s starimi, še zdaleč ne načetimi, kaj šele rešenimi problemi. Za institucionalnim, priznajmo si, ganljivim stiskom rok v obeh Bazovicah se predsednika umakneta v varno samoumevnost sosedskih neznancev, v vsakdanu manjšinca – prepogosto tujcu na svoji zemlji – pa ni ...