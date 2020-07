Premišljeni preračunljivec

Hrvaški premier Andrej Plenković se je 8. aprila s stranko HDZ, ki ji predseduje, že intenzivno pripravljal na julijske parlamentarne volitve. Ni imel časa za rojstnodnevno zabavo, le za slavnostno večerjo v družinskem krogu. Proslavljanje 50-letnice je moralo počakati na mirnejši čas.Petega julija, tri mesece pozneje, je Plenković zmagoslavno stopil med člane in privržence HDZ na dvorišču zagrebškega arheološkega muzeja ob zvokih pesmi Eye of the tiger. Nato je celo pel navijaško pesem, hit na hrvaških športnih prireditvah. Nasmejan in poln čustev je nagovoril zbrano in izbrano članstvo.»Treba je poskrbeti za rešitve ...