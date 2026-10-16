Če ti rezultat ni všeč, zamenjaj komisijo: nevarna logika oblasti

Misel pripisujejo Josifu Visarionoviču Stalinu, gre pa nekako tako: »Ni važno, kdo glasuje. Važno je, kdo šteje glasove.« Gostota pojavljanja te misli – vključno z navajanjem avtorja – se poveča, ko nekdo ni zadovoljen z volilnim rezultatom. Misel je v dobri rimi s Stalinovim cinizmom in diktatorsko naravo, hkrati pa ima citiranje Stalina dve šibki točki. Prvič, aforizem, ki pravi, da je pri volitvah ključno, kdo šteje glasove, ne pa, kdo voli, se je precej pred Stalinom pojavil v za silo delujočih zahodnih demokracijah. In drugič, v besedilih, ki so neizpodbitno Stalinova, te misli ni. Stalin je ni nikjer zapisal. Misel se pojavlja v memoarski literaturi, a poreklo vzbuja dvome. Pri citatih, ki kot vir navajajo Stalina, je podobno kot pri citatih, ki se sklicujejo na Einsteina: ...