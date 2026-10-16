Če ti rezultat ni všeč, zamenjaj komisijo: nevarna logika oblasti

Sistem preštevanja glasov v Sloveniji je robusten in pošten. V slehernem volilnem odboru so predstavniki strank opozicije in vladajoče koalicije.
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Vsak glas šteje, pravi zlizana fraza. Ampak v demokraciji več šteje približek soglasja. FOTO: Jure Eržen
Misel pripisujejo Josifu Visarionoviču Stalinu, gre pa nekako tako: »Ni važno, kdo glasuje. Važno je, kdo šteje glasove.« Gostota pojavljanja te misli – vključno z navajanjem avtorja – se poveča, ko nekdo ni zadovoljen z volilnim rezultatom. Misel je v dobri rimi s Stalinovim cinizmom in diktatorsko naravo, hkrati pa ima citiranje Stalina dve šibki točki. Prvič, aforizem, ki pravi, da je pri volitvah ključno, kdo šteje glasove, ne pa, kdo voli, se je precej pred Stalinom pojavil v za silo delujočih zahodnih demokracijah. In drugič, v besedilih, ki so neizpodbitno Stalinova, te misli ni. Stalin je ni nikjer zapisal. Misel se pojavlja v memoarski literaturi, a poreklo vzbuja dvome. Pri citatih, ki kot vir navajajo Stalina, je podobno kot pri citatih, ki se sklicujejo na Einsteina: ...
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