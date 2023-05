Preudarnost upornega srca

V nadaljevanju preberite:

V velikanski in brezhibni freski nacionalnega panteona neizogibno manjkajo tisti, ki so v letih po koncu druge vojne po preživetem skrajnem terorju vase boleče posrkali silovita in potlačena kolektivna čustva žalosti, sovraštva, izpraznjenosti, izgube in želje po maščevanju s tem, ko jih je skupnost označila za sodelavce okupatorja ali nasprotnike novega družbenega reda.

Tetka je bilo med okupacijo njeno ilegalno ime. Terezijo Vajngerl so klicali tudi Zinka. Pogumna kurirka Osvobodilne fronte je po osvoboditvi padla v kolesje revolucionarnega lova na čarovnice. A tudi tedaj se ni uklonila.