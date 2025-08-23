Prevajanje kot nova pismenost globaliziranega sveta

V nadaljevanju preberite:

Je strokovnjak za prevajanje in tolmačenje, izkušeni praktik ter poznavalec jezikov. Je konferenčni tolmač, ki tolmači in s tem gradi mostove med kitajščino, angleščino, francoščino, nemščino in kitajskim narečjem hakka. Njegov način razmišljanja kaže ne samo nekatere poklicne značilnosti simultanih tolmačev, ampak tudi njegovo poznavanje zgodovine, geopolitike in psihologije, kar mu omogoča povezovanje nekaterih na videz nepovezanih vidikov.

Med pogovorom poslušam brnenje njegovih tolmaških možganov, podobno hrupu motorja visokozmogljivega dirkalnega avtomobila, ki je skrbno naoljen in natančno umerjen za takojšnjo večopravilnost pod velikimi pritiski in ob svetlobni hitrosti. Sogovornikova mentalna gibčnost, predsedovanje Mednarodni zvezi prevajalcev (FIT), znanstveno delo in ozaveščena uporaba velikih in manjših jezikov mu omogočajo ne le edinstveno široko perspektivo, temveč tudi podroben vpogled v veščini prevajanja in tolmačenja. Sposoben je razbrati številne možnosti za razvoj in preobrazbo tolmaškega in prevajalskega poklica ter ga enakopravno umestiti v obsežno področje humanistike v bližnji ali bolj oddaljeni prihodnosti.