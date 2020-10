FOTO:Preživel sem štiri vlade in vse so imele idejo, da me zamenjajo

Petnajst let je bila koncesija za rabo vode na srednji Savi le črka na papirju. Včerajšnji podpis koncesijske pogodbe je po vseh teh letih in vsaj dvanajstih različicah izjemen napredek.



Zakaj se je na ponedeljkovem nadzornem svetu zapletlo okrog investicijske dokumentacije, kar je bil tudi razlog, da ste sejo nadaljevali v torek?

V dvajsetih letih lahko pademo z 90- na 30-odstotno samozadostnost. Če se bo poraba povečala, lahko samozadostnost pade pod 30 odstotkov, kar dejansko pomeni popolno energetsko uvozno odvisnost. Zato, ponavljam: Slovenija bolj kot podnebno potrebuje resno energetsko strategijo.



Investicija v srednjo Savo je ocenjena na 350 milijonov evrov. Kako jo boste izpeljali? Še pred nekaj leti je bilo mogoče slišati ocene, da HSE tako zahtevne investicije ekonomsko ne bo zmogel in da denarja prej kot v desetih letih ne bo mogel zbrati.

Stojan Nikolić, generalni direktor HSE - Holding Slovenske elektrarne. Foto: Jure Eržen/Delo



Trideset milijonov za HSE pomeni tudi višino lanskega čistega dobička. Leto 2019 je bilo za vas rekordno tudi po prodaji.

Kot neenergetik na delu v slovenski energetiki trdim, da nam [glede obnovljivih virov energije] ni treba odkrivati tople vode in lahko uporabimo dobre rešitve iz tujine.



Padec cen električne energije in nižja poraba sta najbrž poseben izziv za energetiko.



Toda ali bodo prve tri hidroelektrarne zadostile tudi zavezam Slovenije za 27-odstotni delež obnovljivih virov energije (OVE) do leta 2030 in za 15-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 2005?

Pred dnevi je Slovenija pred razpadom elektroenergetskega sistema reševala Nemčijo, kjer so ugotovili, da so obnovljivi viri energije – zagodla jim je vetrna energija – nezanesljivi. Mi pa energetsko prihodnost gradimo po večini na obnovljivih virih energije.

Mi plačamo sto odstotkov, kako se dajatev deli naprej, pa ni stvar HSE. Če bi gledal še na to, bi pomenilo, da gledam drugim v krožnik. In tega res nikoli ne počnem.



Tudi HSE načrtuje večjo sončno elektrarno na degradiranih površinah v Zasavju …



Kaj pa za HSE pomeni izenačenje koncesijskih dajatev v razmerju 70:30 v korist lokalnih skupnosti na srednji Savi?



Družbe v mirovanju Srednjesavske elektrarne oziroma Srese, ki je bila ustanovljena pred leti kot potencialna koncesionarka, najbrž ne boste oživljali?



Nedolgo nazaj se je veliko razpravljalo o tujih apetitih po naši energetiki. Ali ti še obstajajo?

Lastnik ima pravico reči, da mi ne zaupa več, da ima boljšega kandidata, in me zamenja. Res je, da se lastnik za moj občutek prepogosto menjuje, a tako je življenje …



Kaj pa se lahko HSE po vašem nauči iz nesrečne zgodbe o HE Mokrice, kjer se je zapletlo zaradi naravovarstvenih ciljev?



Zasavje je s tremi hidroelektrarnami in sončno elektrarno na dobri poti iz premogovne regije v regijo obnovljivih virov energije. Kaj pa Šaleška dolina? Je njena edina alternativa sosežig v Tešu?

Premogovnik Velenje je ena šibkejših točk skupine HSE.



Že nekaj časa se zdi, da se v slovenski elektroenergetiki križa vse manj interesov. Je res zatišje ali se morda več dogaja v njenem zakulisju?



A ste v dveh različnih stebrih ...



Torej ste trdno v sedlu?

Ekonomist mag. Stojan Nikolić vodi skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) od lanskega aprila. Pred tem je bil štiri leta njen finančnik. Sodelavci ga imajo za zahtevnega vodjo, ki ima rad številke in preciznost. Če ga bodo potem, ko ne bo več v sedlu, vprašali, kaj je njegov največji uspeh, ima odgovor pripravljen že zdaj: to je ekipa HSE, ki jim jo je uspelo vzpostaviti in ki verjame v moč sodelovanja.Marsikdo pozablja ali pa sploh ne ve, da že v prvem členu akta o ustanovitvi HSE piše, da je namen njegove ustanovitve gradnja hidroelektrarn na Savi. Pred dvajsetimi leti je bilo v energetiki marsikaj drugače. HSE je bil tudi lastnik Savskih elektrarn, a po stebričenju energetike si Savo delimo z Genom. V prihodnosti se bo morda pokazalo, da je glede tega smiseln nov dogovor. Ko bodo dograjene vse hidroelektrarne na srednji Savi, verjamem, da se bodo vodile kot enovita veriga. Pri tem ne mislim na organizacijsko obliko; o tej verjamem, da se bo v prihodnosti energetskim družbam uspelo med seboj dogovoriti.Leta 2015 je nadzorni svet na predlog poslovodstva HSE zaradi zavlačevanja s podpisom koncesijske pogodbe sprejel sklep, da v projekt srednje Save ne vlagamo več, dokler je ne podpišemo. Med letoma 2005 in 2015 smo v različne podlage, okoljske študije in geološke raziskave ter v predinvesticijske zasnove investirali že deset milijonov evrov. Včerajšnji podpis koncesijske pogodbe je podlaga, da lahko pospešeno nadaljujemo aktivnosti. Prvi rezultat bo sprememba državnega prostorskega načrta, potem bo sledila gradnja prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi. Zanje imamo že precej jasne načrte. Sočasno bomo izvedli tudi potrebne aktivnosti, ki bodo dodatno razjasnile možnost gradnje hidroelektrarn na odseku med Litijo in Ljubljano.Glede na to, da smo investicijo v srednjo Savo vodili do leta 2015 in da je takratni nadzorni svet sklenil, da do podpisa koncesijske pogodbe zamrznemo vse aktivnosti, smo nadzornikom na ponedeljkovi seji pripravili predstavitev koncesijske pogodbe, ki je podlaga za nadaljevanje investicije. Le v manjši meri smo predstavili povzetek oziroma novelacijo ekonomsko-finančnega pogleda na investicijo. Debata na ponedeljkovi seji je tako zašla s pogodbe na ekonomiko investicije in izračune ekonomike. Zato smo do torkovega nadaljevanja seje pripravili še dodatna pojasnila. V torek smo njihovo soglasje k podpisu koncesijske pogodbe potem tudi dobili. Trenutno, smo prepričani, in tako je sestavljena tudi koncesijska pogodba, so prve tri hidroelektrarne na srednji Savi ekonomsko upravičene in donosne, zato smo s koncedentom območje tudi razdelili na spodnje tri in zgornjih sedem hidroelektrarn, o gradnji katerih še nismo dokončno odločeni.Koncesijska pogodba, ki smo jo podpisali včeraj, je podlaga za nadaljevanje investicijskih postopkov. O investicijah v hidroelektrarne na srednji Savi bo poleg nadzornikov HSE moral odločati tudi ustanovitelj HSE oziroma Slovenski državni holding (SDH) ali kateri koli upravljavec državnega premoženja bo v danem trenutku deloval kot ustanovitelj HSE. To namreč velja za vse velike investicije, ki presegajo 30 milijonov evrov.Ne vem, čigave so bile te ocene. Vedno sem jim nasprotoval. In ravno zaradi določenih pavšalnih ocen sem moral v kabinetu enega od predsednikov vlade pojasnjevati, ali smo sposobni ali ne. Govorimo o slabih 300 milijonih evrov investicije v energetski del [50 milijonov evrov znaša infrastrukturni del], ki bo trajala vsaj deset let. Če bi jo v celoti investirali iz lastnih sredstev, bi to zneslo 30 milijonov evrov na leto. HSE je v zadnjih petih, šestih letih uspelo odplačati skoraj pol milijarde evrov dolga, kar pomeni, da smo v zadnjih nekaj letih v povprečju ustvarili več kot sto milijonov evrov prostega denarnega toka na leto. Ravni zadolženosti smo znižali do te mere, da smo po višini bonitete med nefinančnimi družbami na drugem mestu v državi. Primerljiva je, denimo, s Telekomom Slovenije.To so empirični dokazi, da 30 milijonov evrov na leto zmoremo. Sicer pa je že od začetka živa ideja, da se bodo hidroelektrarne tudi na srednji Savi, enako kot na spodnji, gradile v sodelovanju z drugim stebrom. To pomeni možnost soinvestiranja, kar pomeni še dodatno znižanje obsega investicije za HSE.Lanski EBITDA, iz katerega izhaja denarni tok, je znašal 160 milijonov evrov. Ocenjujemo, da bodo letošnji rezultati poslovanja pred slabitvami skladni z lanskimi, v naslednjem letu ali dveh pa je pričakovati slabše rezultate. Ob nižjem povpraševanju po energiji in nizkih cenah energentov – te so povezane tudi z epidemijo koronavirusa – so se razmerja cen spremenila. Naslednjih nekaj let bo zato nekoliko bolj zahtevnih. Odkar sem na HSE, to je šest let, smo doživeli že dva podobna cikla. V energetiki so ti kar pogosti. Predvidevam pa, da se bo do faze gradnje na srednji Savi stanje normaliziralo.Glede na to, da pospešeno odplačujemo kredite, nam bo do takrat ostalo le še za dobro polovico kredita EIB; odplačevali ga bomo do leta 2038 zgolj po 20 milijonov evrov na leto. Vse druge kredite, ki jih je HSE najel za Teš, za gradnjo na spodnji Savi in kredite, ki so jih Soške elektrarne vzele za HE Avče, pa bomo odplačali do leta 2027.V bistvu za vso slovensko energetsko proizvodnjo. Če cene padejo za pet evrov na megavatno uro, kar se je zgodilo, in če HSE in Gen na leto proizvedeta okrog dvanajst teravatnih ur energije, pomeni, da bomo oboji skupaj v naslednjem letu izgubili približno 60 milijonov evrov dodane vrednosti in investicijske sposobnosti. V naslednjih letih se bomo morali pač sprijazniti s tem, da lahko pričakujemo večje težave in prilagoditve v poslovanju, a to ne bi smelo vplivati na investicijsko sposobnost za gradnjo na srednji Savi. Sicer pa so za dolgoročne investicije v obnovljive trajnostne vire energije investicijam z nizkimi obratovalnimi stroški na voljo različni viri dolgoročnega financiranja, ki nam bodo tudi ob občasno zaostreni situaciji na energetskih trgih olajšali prehod v bolj zeleno energetiko.Daleč od tega, in tudi če pogledamo energetski del nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), opazimo, da resnih proizvodnih obratov v njem sploh ni. Hidroelektrarne, plinskoparne elektrarne in nuklearka so omenjene le v besedilu. Edini prispevek k povečanju proizvodnih kapacitet in izpolnjevanju zavez naj bi predstavljala koriščenje sončne energije in bolj učinkovita raba energije, hkrati pa vsi govorimo, da se bo povpraševanje zaradi elektrifikacije prometa in drugih storitev povečevalo. Po energetskem in podnebnem načrtu bi morali do 2030 zgraditi prek 100 megavatov sončnih elektrarn na leto. A sam ne znam našteti za več kot sto megavatov projektov, ki jih imamo večji igralci v energetiki, ki bi bili lahko zgrajeni prej kot v petih letih. Potrebovali pa bi jih vsaj desetkrat toliko.NEPN je zato za proizvajalce zgolj podnebni načrt; energetski nikakor. Brez slednjega in brez dokončne odločitve o brezogljični hidroenergiji, tudi o brezogljični nuklearni energiji in nižjeogljičnih visoko učinkovitih plinskoparnih elektrarnah, ki so po našem mnenju nujne za miren prehod iz premoga v brezogljične oblike, v energetiki ne bo šlo.Učinkovita plinskoparna elektrarna emitira v primerjavi s petim blokom Teš za tono manj izpustov ogljikovega dioksida na megavatno uro. To zmanjšanje je primerljivo z visoko učinkovitim blokom 6, ki ga emitira slabo tono. Blok 5 emitira od 1300 do 1400 kilogramov ogljikovega dioksida, visoko učinkovita plinskoparna elektrarna pa ima na megavatno uro med 300 in 350 kilogramov emisij. Zato na HSE menimo, da je treba poleg nadaljnjega razvoja hidroelektrarn in čimprejšnje odločitve glede naložbe v drugi blok jedrske elektrarne začeti v sistem umeščati tudi plinskoparne elektrarne.Prav na to že dlje časa opozarjajo kolegi, ki se ukvarjajo s prenosom in distribucijo energije. Prehod na obnovljive vire energije je lahko super, a pri tem je treba resno oceniti, koliko je treba na eni strani investirati v omrežje in koliko nas bo na drugi strani stalo balansiranje sistema. Vse to definitivno draži OVE.V Sloveniji imamo z OVE še eno težavo: nihče jih noče v svoji bližini, vsaj ne v večjem obsegu. Zakaj? Širša skupnost pri takšnih investicijah ne sodeluje. V naši soseščini, denimo, države za večja območja vetrnih in sončnih elektrarn podeljujejo koncesije in koncesionar podobno kot pri hidroelektrarni plačuje koncesnino. Od tega imajo koristi tako država kot lokalne skupnosti. Če nekomu posežeš v prostor, je normalno, da ta zahteva nekaj v zameno. In pri obnovljivih virih energije bo treba kmalu reči bobu bob, subvencij ne bo več, investitor bo moral zaradi posega v prostor sodelovati z upravljavci tega prostora in investitor bo moral poskrbeti oziroma plačati za neravnovesja, ki jih povzroča v sistemu. In potem bodo investicije tudi v večje OVE stekle, če bodo seveda ekonomsko upravičene.Naj to ponazorim s primeri: na Hrvaškem imamo primer investitorja v več ko 100-megavatni vetrni park, ki trenutno išče partnerje za odjem električne energije in uravnavanje odstopanj. Ali če omenim primer Bosne: skupaj s koncesijo za veliko, 60-megavatno sončno elektrarno se proizvajalec zaveže, da bo za koncesijo plačeval pet odstotkov od vrednosti elektrike, petnajst pa upravljavcu prenosnega omrežje za odstopanja. S tem upravljavec omrežja dobi dodaten finančni vir, s katerim se lahko pripravi za primer, ki ste ga omenili v vprašanju. Kot neenergetik na delu v slovenski energetiki trdim, da nam ni treba odkrivati tople vode in lahko uporabimo dobre rešitve iz tujine. OVE pa neizpodbitno v energetskem sistemu povzročajo dodatne stroške, ki jih mora nekdo pokriti. Lahko jih prenesemo na potrošnika ali pa na investitorja.V tem trenutku največjo, 6-megavatno sončno elektrarno, načrtuje družba HESS na spodnji Savi. HSE ima na območju stare deponije elektrofiltrskega pepela v Prapretnem v Trbovljah možnost zgraditi do 15-megavatno sončno elektrarno. Dovoljenja, ki jih trenutno imamo, nam dovoljujejo takojšnjo gradnjo elektrarne z močjo treh megavatov. Če bo projekt dokončan že v letu 2021, kot računamo, bomo nekaj časa res lastniki največje sončne elektrarne v Sloveniji.Na brežinah kanalov od Formina in Zlatoličja pa imamo projektov še za dobrih 30 megavatov.Mi plačamo sto odstotkov, kako se dajatev deli naprej, pa ni stvar HSE. Če bi gledal še na to, bi pomenilo, da gledam drugim v krožnik. In tega res nikoli ne počnem.Naš cilj je zgraditi verigo hidroelektrarn na srednji Savi. Menim, da se bodo vsi energetiki strinjali, da mora Sava od Most do Mokric delovati kot enotna veriga. Kakšna pa bo organizacijska oblika vseh danes in v prihodnosti zgrajenih hidroelektrarn na Savi, je v tem trenutku nepomembno. Vsi, ki smo v zgodbo vpleteni lastniško, od Savskih elektrarn Ljubljana, Srese, Hidroelektrarn na spodnji Savi do HSE kot koncesionarja za gradnjo elektrarn na srednji Savi, menim, da se bomo v času gradnje dogovorili tudi okrog organizacijske oblike.Glede zaposlovanja v regiji pa naj povem, da bomo v času gradnje odprli projektno pisarno, ki bo delovala v regiji. Država se je zavezala, da bo tudi projektantsko podjetje Infro prestavila iz Posavja v Zasavje. Toda opozarjam: kot vse dejavnosti se tudi energetika vse bolj digitalizira. Nov premogovni blok potrebuje manj zaposlenih kot nekoč, plinski blok jih potrebuje manj kot premogovni, daljinsko vodena hidroelektrarna pa manjšo posadko kot ročno vodena enota.V šestih letih, kar vodim HSE, jih nisem zasledil. Slovenija ima velik del premoženja v infrastrukturi. Imamo spodobne ceste, železnico, ki smo jo začeli posodabljati, in imamo energetiko, ki ima zelo dobro osnovo v hidroenergiji. Ta sicer predstavlja v tem trenutku le 30 odstotkov proizvodnje. Mislim, da se bo pomen hidroenergije z rastjo porabe še zmanjševal, saj so vodni viri razen Save in Mure v Sloveniji že izkoriščeni. V naslednjih dvajsetih letih pričakujemo ogromno luknjo v proizvodnji: premoga bo zmanjkalo, premogovne enote bomo morali zapreti. Če bi šesti blok Teša zgradili v Kopru, bi se lahko pogovarjali tudi o uvoženem premogu. A »voziti« blok šest na uvožen premog, logistično in stroškovno ne vzdrži. Premogovne enote se bodo izklopile in v 2043 naj bi ugasnili tudi reaktor v Krškem.Če seštejemo: v dvajsetih letih lahko pademo z 90- na 30-odstotno samozadostnost. Če se bo poraba povečala, lahko samozadostnost pade pod 30 odstotkov, kar dejansko pomeni popolno energetsko uvozno odvisnost. Zato, ponavljam: Slovenija bolj kot podnebno potrebuje resno energetsko strategijo. Spominjam se še, kako smo v začetku 80. let večere preživljali ob svečah. Če nam zmanjka proizvodnih enot, me skrbi, da se to lahko ponovi ali pa bomo elektriko izredno drago plačevali.Pogovarjamo se o velikem posegu v okolje in o strateški naložbi za Republiko Slovenijo. Vse tako velike posege v okolje bomo v nadaljevanju morali voditi tudi z upoštevanjem prevlade javne koristi. Tudi ljudem je v interesu, da lahko, ko zvečer pridejo domov, prižgejo luč, televizijo …, in če bomo tak življenjski slog želeli obdržati, bo preprosto treba reči: prebivalci Republike Slovenije to potrebujejo, z zavedanjem, da posegi v prostor so.Menim, da je posege v prostor v energetiki mogoče izpeljati s čim manjšim vplivom na živalske in rastlinske vrste oziroma na prebivalce v bližini elektrarn. V Posavju, kjer trenutno zaključujemo verigo hidroelektrarn, javnost ne nasprotuje hidroelektrarnam, naučili so se živeti z njimi in spoznali, da se z njimi večinoma bolje živi. Na nekaj podobnega računam tudi na srednji Savi. Od več kot sto občinskih svetnikov v petih občinah lahko na prste ene roke preštejemo tiste, ki so v preteklih dneh glasovali proti koncesijski pogodbi in sporazumom z lokalnimi skupnostmi. Javnost torej hidroelektrarne podpira. Če so te strateško pomembne tudi za državo, je logično, da javna korist prevlada.Ne, sosežig je lahko le dopolnilo. SRF [Solid Recovered Fuel ali trdno predelano gorivo] je lahko le dodatek k premogu, torej le dokler bo premog in bodo premogovne enote obratovale. Računam, da je tudi ta sosežig pri upravljanju z odpadki samo prehodno obdobje. Teš lahko Sloveniji z blokom šest ponudi tako imenovano BAT-tehnologijo tudi na področju sežiga odpadkov. Gre celo za višji standard, kot so trenutno veljavni standardi sežiga odpadkov. Smeti bomo lahko seveda sežigali le, dokler bo blok šest obratoval. Slovenija pa bo morala biti po tem času sposobna problem odpadkov rešiti kako drugače: ali s stoodstotno cikličnim gospodarstvom, ki je sicer lepa ideja, je pa po moje utopična. Druga možnost so specializirane sežigalnice bliže mestu nastanka odpadkov. Vemo, da bomo okolje zaradi sosežiga v Tešu kot centralni enoti za vso Slovenijo zaradi logistike dodatno obremenjevali, pa vseeno manj kot sedaj, ko jih odvažamo čez mejo. A glede na to, da Teš lahko sežigalnico ponudi, nima smisla zavlačevati.Glede Šaleške doline: tam imamo kar nekaj izzivov. V najkrajšem času bomo morali zaradi okoljskih standardov, dotrajanosti in ekonomike blok pet zamenjati z modernejšo in čistejšo tehnologijo. Brez redundance za blok šest v Šaleški dolini ne moremo obratovati, saj za vso tamkajšnjo industrijo in za prebivalce zagotavljamo tudi toploto. Problematično je, ko imaš samo eno enoto, pa ta izpade ali jo moraš ustaviti zaradi remonta.Ne strinjam se, ker zagotavlja primarni vir za 35 odstotkov slovenske proizvodnje električne energije. Znotraj proizvodnje elektrike zaposluje več kot polovico zaposlenih, je pa res, da je eden zadnjih podzemnih rudnikov premoga, da je strošek njegovega pridobivanja najmanj dvakrat višji kot pridobivanje lignita v odprtih kopih, s prehodom v manj produktivne sloje pa se bo ta strošek še povišal. Če bo strategija države, da ohrani premog kot bazo za 30 do 40 odstotkov svoje električne energije, se bo treba na sistemski ravni dogovoriti, kako z rudnikom naprej. Z vidika konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti pa je Premogovnik Velenje res tisti člen v skupini, kjer nas čakajo največji izzivi.Verjamem v moč sodelovanja, ob sodelovanju smo vsi močnejši, medtem ko se v prepiru moč izgublja. O sebi poslušam, da sem trmast, zahteven, da nikogar ne poslušam …, a v resnici zelo rad mirno živim. Priznam, da sem do sodelavcev zahteven, a manj kot do sebe. S kolegi, poslovnimi partnerji, z vsakim poskušam iskati stične točke, ne razlik, ker je sodelovati mogoče le na stičnih točkah, pri skupnem imenovalcu. In te sem našel z vsemi akterji v energetiki, s katerimi sem v stikih. Konec koncev vsi delamo v isti industriji, vsi predstavljamo in delujemo v enem najpomembnejših delov državne infrastrukture, ki ima višje poslanstvo, ki mu moramo slediti.Drži, le da je elektrika, ki jo dobite iz vtičnice, ena. Četudi smo v dveh stebrih, se bojim, da oba skupaj nista dovolj za izzive, kisem jih že omenil: to je, da bomo v naslednjih nekaj desetletjih izgubili 70 odstotkov lastne proizvodnje. Pred nami so enormna investicijska vlaganja, pri čemer je slovenska energetika žal zamortizirana. Edini denarni tok, ki ga ustvarjamo, so dobički in nekaj amortizacije imamo le na edinem novem objektu – Tešu. Vse druge enote so bile zgrajene v drugih starih časih …Nazaj k sodelovanju. Ko me bodo potem, ko ne bom več v sedlu HSE, vprašali, kaj je bil moj največji uspeh, bom rekel, da to ni dejstvo, da mi je v nasprotju z vsemi pričakovanji uspelo prepričati tuje banke, da so nam dale denar za pokritje investicije v Teš 6. Temveč da je to sprememba načina delovanja skupine HSE iz skupka praktično nepovezanih podjetij v dejansko skupno delovanje in sodelovanje na marsikaterem področju.Zelo sem zadovoljen, da ne berem več časopisnih prispevkov o tem, kako HSE uničuje svoje odvisne družbe. Trenutne vodstvene ekipe skupne HSE mislijo in vedo, da vsi delamo skupaj za skupino po imenu HSE, ki vključuje Soške elektrarne, Energetsko družbo Trbovlje, Premogovnik Velenje s svojo skupino, Teš in Dravske elektrarne ter RGP in HSE Invest. Družbe imajo zelo različne statuse in različno prispevajo h končnemu rezultatu skupine, a imamo isti cilj.(Smeh.) Sebe imenujem napaka v sistemu. Dostikrat se vprašam, kako in zakaj sem sploh v sedlu. Doslej sem delal in živel ter preživel pod štirimi vladami in vse so imele idejo, da me zamenjajo; na drugi strani sem vedno imel verjetno tudi zaradi zahtevnih razmer znotraj skupine HSE podporo in zaupanje pri nadzornih svetih in SDH. Vprašanja, kot so, koliko časa, kako in zakaj sem, še zlasti pa, koliko časa še bom v sedlu, ne smejo vplivati na moje delo. Sem mezdni delavec, delam za HSE, in dokler bom trdno ali netrdno v sedlu, bom delal po najboljših močeh in tako, kot bo najbolje za HSE. Lastnik pa ima pravico reči, da mi ne zaupa več, da ima boljšega kandidata, in me zamenja. Res je, da se lastnik za moj občutek prepogosto menjuje, a tako je življenje …