Pri Jeku 2 si ne smemo postavljati nerealnih rokov

Andrej Vizjak, dolgoletni politik in zdaj generalni direktor Gen energije, ima z energetiko opravka že skoraj vso poklicno pot, v veliki meri s hidroelektrarnami. Zato ga pri projektu gradnje hidroelektrarne Mokrice in tudi sicer pri umeščanju energetskih objektov v prostor izrazito moti dolgotrajnost postopkov predvsem zaradi nenehnih blokad maloštevilnih nasprotnikov teh projektov. O časovnici za projekt Jek 2 pravi, da je bila najbrž predstavljena preveč optimistično. V politiki ste približno 30 let. Kako vam te izkušnje pomagajo v sedanji vlogi? Pomembno. Z energetiko sem povezan praktično vse poklicno življenje. Že kot štipendist in pripravnik Litostroja sem sodeloval pri projektih turbinske opreme za hidroelektrarne. Tudi diplomsko nalogo sem pripravljal v Litostroju in sodeloval ...