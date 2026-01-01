Pri oboroževanju bodo šli dobički v jedro EU, računi pa periferiji

Devetega septembra 2024 je Mario Draghi, nekdanji guverner Evropske centralne banke, predstavil poročilo o prihodnosti evropske konkurenčnosti. Zdelo se je, da gre za eno od poročil, ki nekaj časa vzbujajo pozornost, potem pa so arhivirana. Draghijevo poročilo je dobilo transfuzijo sveže krvi. Evropska oboroževalna ihta, cepljena z Draghijevimi priporočili, za razvoj novih članic EU ne prinaša nič dobrega.

Evropska komisija je julija 2025 predstavila finančni okvir za naslednje sedemletno razdobje 2028–2034. Obseg finančnega okvira (v cenah leta 2025) je opazno večji kot doslej. Res je, da vsebuje tudi odplačevanje posojila »Next Generation«, ki ga je evropska komisija najela za vse članice za premostitev težav ob covidu-19. Vendar je finančni okvir večji kot doslej – tudi če ne upoštevamo odplačevanja omenjenega kredita.