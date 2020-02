FOTO:Pridne punce gredo v pekel

Billie Eilish, osemnajstletna avtorica v širokem Guccijevem kombinezonu in s črno-zelenimi lasmi, je slavila na grammyjih ter se zapisala v zgodovino kot druga umetnica, ki ji je uspelo pobrati tak nabor nagrad. Njen debitantski album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ki sta ga brez botrov ali velikih producentskih imen posnela z bratom Finneasom v dnevni sobi, jo je ustoličil kot eno od najbolj vznemirljivih umetnic njene generacije, glas generacije Z. Kaj sploh pomeni predalček »nov glas, ženski glas nove generacije«? Je to njena temačna, depresivna poezija, njen specifični vokal ali njen androgini imidž, ki ...