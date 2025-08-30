Prihodnost bivanja: nekoč pobeg v kapsulo, danes povratek k naravi

V nadaljevanju preberite:

Eden od najbolj prepoznavnih in priljubljenih objektov za prihodnost je nedvomno hiša Futuro, ki jo je leta 1968 zasnoval finski arhitekt Matti Suuronen. Majhna montažna hiša iz plastike, dvignjena od tal in oblikovana kot leteči krožnik je lahko prenosljiv bivalni objekt, ki bi ga lahko postavili skoraj kjerkoli – na goro, v gozd, na sneg. Vstopalo se je po dvižnih stopnicah prek lopute, kot v vesoljsko plovilo. Futuro je verjetno edina hiša prihodnosti, ki je doživela maloserijsko proizvodnjo in postala kultni zbirateljski objekt. Pozneje so ga propagirali in bolj neuspešno prodajali kot počitniško bivališče, kot pleasure dome, ki naj bi predstavljal vrhunsko ugodje in užitek bivanja kjerkoli, ali v puščavi ali rumeni podmornici, kot pojejo člani skupine The Beatles. Narava, zunanji svet, onesnažen ali ne, je tu sploščen zgolj na kuliso, videno iz notranjosti.