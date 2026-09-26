Prihodnost je zdaj: dolgo, ekstremno vroče, suho in požgano poletje

To poletje je v Evropski uniji v naravi zagorelo več kot 1800-krat. Do konca avgusta je po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) zgorelo skoraj 700.000 hektarov površin, kar je približno dvainpolkrat več od 20-letnega povprečja za to obdobje, a sezona požarov še zdaleč ni končana. Po podatkih EFFIS je bila letošnja sezona požarov v celotni EU tretja najhujša v zgodovini (za letoma 2025 in 2022).

»Evropa je točka nič vplivov podnebnih sprememb,« pravi švedski znanstvenik Johan Rockström, direktor Potsdamskega inštituta za raziskave podnebnih vplivov (The Potsdam Institute for Climate Impact Research). Leto 2026 je bilo po njegovem mnenju šele začetek: »Poslabšanje je neizogibno. Postajalo bo čedalje slabše do točke, ko bomo, bojim se, presegli zmožnosti prilagajanja.«

Do konca letošnjega avgusta je Francija od leta 1947 – začetek štetja – zabeležila 53 vročinskih valov. Osemindvajset se jih je zgodilo v zadnjih petnajstih letih. Francoska vremenska in podnebna služba napoveduje, da bi lahko bili vročinski valovi do leta 2050 petkrat pogostejši, temperature pa bi lahko dosegle 48 stopinj Celzija.

Francoski predsednik Emma­nuel­­ Macron je grozljive razmere, ki so nastale zaradi požarov, konec julija opisal kot »najtežje, s katerimi se je država soočala po drugi svetovni vojni«. Španski premier Pedro Sánchez je izjavil, da požari v naravi niso bili »niz izoliranih dogodkov«, ampak »najbolj boleč izraz podnebne krize«.

To poletje smo v Evropi gledali predfilm prihodnosti. Dejansko več predfilmov prihodnosti (Ceuta).