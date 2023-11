Primer Izraela kaže, kako nevarna je protiliberalna desnica

V nadaljevanju preberite:

Spomladi je gostoval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru magistrskega kurza iz sodobne politične filozofije. Intervju je bil posnet pred zadnjo eskalacijo konflikta med Izraelom in Palestino, vendar je bil zaradi spremenjene situacije naknadno rahlo spremenjen odgovor o posebnostih Izraela.

V Sloveniji predavate dokaj pogosto, nazadnje ste lani sodelovali na mednarodni filozofski konferenci Gospodar, na kateri ste predavali o novih desničarskih populizmih. Se je od takrat na tem področju kaj spremenilo?

Pravzaprav se je res. Takrat sem predaval o likih, kakršen je denimo nekdanji predsednik ZDA Donald Trump. Četudi morda nekatere od teh avtoritarnih figur nimajo več takega vpliva, kot so ga imele, so njihovi načini vladanja postali del ustaljene politike. Na tej ravni se v zadnjem letu ni spremenilo nič. Je pa prišlo do zelo skrb vzbujajoče spremembe v moji domovini, Izraelu. Povsod po svetu se krepi polarizacija, predstava, da imamo skupno dobro in skupne interese, izginja. Državljanska vojna tli ali ponekod že plamti. Ravno ko sem o tem pisal knjigo, je prejšnje leto takšno stanje prav grozljivo izbruhnilo v Izraelu